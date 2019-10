El Ejido decreta un día de luto oficial y dedica un minuto de silencio a la memoria del pequeño fallecido La Plaza Mayor acogió esta mañana este acto con el sumarse al dolor del padre y familiares del pequeño de 7 años que ayer murió presuntamente a manos de su madre INMACULADA ACIÉN El Ejido Viernes, 11 octubre 2019, 12:46

Es una noticia difícil de digerir para cualquier la muerte de un menor y más de confirmarse que fue a manos de su propia madre. Por eso ayer, el municipio de El EJido, donde fue detenida la madre del menor de siete años y localizado el cuerpo del pequeño seguía sumido en la consternación y el dolor.

El Ayuntamiento de El Ejido decretó anoche un día oficial de luto en el que se han suspendido todos los actos oficiales, la bandera ondea a media hasta y la Plaza Mayor acogió a las once de la mañana un respetuoso minuto de silenci en el que participaron todos los miembros de la corporación municipal, funcionarios y algunos ciudadanos.

Un acto tras el que el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, afirmó que «el pueblo de El Ejido está consternado por este terrible crimen y estamos aquí en señal de duelo y también para trasladar nuestras condolencias al padre del niño, de Sergio, y a toda su familia y también solidarizarnos con los amigos, familares y conocidos de los municipios de Huércal de Almería y Alcolea».

De igual forma, el máximo responsable municipal mostró su pesar porque «es terrible que pasen estas cosas y todos nos preguntamos a la luz de las cuestiones que están apareciendo en los medios de comunicación si se podía haber hecho algo más y si se podía haber evitado». Góngora afirmó que hay que «centrar la máxima atención en este caso en los menores, que son extremadamente vulnerables, y en situaciones de riesgo o cuando se detecte el más mínimo riesgo yo creo que se debe actuar con inmediatez y prontitud y creo que es algo que se tiene que esclarecer para que no vuelvan a suceder este tipo de crímenes tan atroces e incomprensibles».

Vox

Almudena Martín, concejala por Vox de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de El Ejido, «desde el Ayuntamiento de El Ejido estamos absolutamente conmocionados ante este trágico suceso ocurrido ayer por la muerte de un menor a manos de su madre. Queremos expresar nuestro más sentido pésame para el padre, familias y amigos. Del mismo modo queremos condenar todo este tipo de violencia intrafamiliar y estamos a la entera disposición de los familiares».

Si bien en la jornada de ayer se convocó un minuto de silencio por parte de Vox a las 12.30 horas en El Ejido, el portavoz del grupo municipal, Juan José Bonilla, aclaró que «no se canceló. Se comunicó que el grupo municipal en El Ejido se concentraría a las 11 y por erro en Madrid se comunicó a las 12.30 y rápidamente cuando se detectó la equivocación se hizo el cambio de convocatoria».

De hecho, Bonilla tenía esta mañana a las 11 horas la presentación de los candidatos de Vox al Senado por Almería, cuya lista encabeza el ejidense y a la que no asistió por estar presente en ese minuto de silencio.

Oposición

El acto también contó con la asistencia de los grupos de la oposición, PSOE y Vox. El portavoz del grupo municipal socialista, José Miguel Alarcón, hizo hincapié en que «la muerte de un niño ya de por sí es una desgracia en cualquier familia, pero lo que ocurrió ayer en Las Norias o en Huércal de Almería es una desgracia para una familia rota totalmente y solo podemos decir que lo lamentamos, porque no hay palabras para describir el dolor que genera una situación así. No debería ocurrir nunca, los niños no tienen culpa de nada, y esto nos tiene que hacer reflexionar a toda la sociedad».

Por su parte, el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Cecilio Vargas, condenó enérgicamente estos hechos. «Creemos que la sociedad debe de mirar por este tipo de hechos. Nos sorprende que a estas alturas del siglo XXI sigan existiendo hechos de este tipo y entre las instituciones, partidos políticos, sociedad, asociaciones debemos de intentar que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir, deben de favorecerse los intereses de los menores y debe de actuarse para que estas cosas no ocurran. Hoy es un día muy triste para toda la sociedad y no se pueden politizar este tipo de hechos porque son delictivos y esperemos que la justicia actúe».