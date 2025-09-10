El Ejido creará un proyecto para cubrir entre el 70% y el 95% del consumo en horario diurno El Pleno da luz verde a la adjudicación del contrato para su creación, que supondrá un importante ahorro económico

El Ejido Miércoles, 10 de septiembre 2025

El Pleno del Ayuntamiento de El Ejido dio este martes 9 de septiembre luz verde a la adjudicación de la contratación del suministro de electricidad y de los servicios energéticos para la instalación y explotación de varias instalaciones fotovoltaicas en espacios municipales, constituyendo para ello una comunidad energética de uso exclusivo municipal, a la empresa Cox Energía Comercializadora España SLU.

El alcalde, Francisco Góngora, destacó que «con esta decisión damos un nuevo salto en materia de sostenibilidad, avanzando hacia un municipio firmemente comprometido con el medio ambiente», ya que como subrayó el primer edil «la mayoría de los edificios públicos funcionarán durante el día con una energía limpia, local y renovable».

La medida permitirá, de esta manera, dar cobertura entre el 70 y el 95% del consumo energético municipal en horario diurno, contribuyendo así de manera decidida a la reducción del gasto público y de las emisiones contaminantes. El proyecto cuenta con un presupuesto de ejecución de 3.226.579,38 euros, sin IVA, si bien será un coste al que no tendrá que hacer frente el Ayuntamiento, puesto que el coste inicial de instalación y el mantenimiento a lo largo del contrato será asumido por el adjudicatario.

En este sentido, el Ayuntamiento tan solo tendrá que hacer frente al coste por cada kilovatio - hora de energía generada con un precio máximo estipulado en la licitación de 0.082 euros /kWh (sin IVA).

Cabe recordad que una comunidad energética es un proyecto colaborativo donde ciudadanos, pymes o autoridades locales participan en la producción, consumo, y almacenamiento, además de compartir y participar en la venta de energía, usualmente de fuentes renovables, con el fin principal de obtener beneficios medioambientales, sociales y económicos para sus miembros y su entorno.

El contrato tendrá una duración de 15 años y una vez finalizado el contrato las instalaciones pasarán a ser totalmente municipales a coste cero.