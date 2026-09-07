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El Ejido y El Corte Inglés estrechan su colaboración para impulsar iniciativas para el municipio

Julia Ibáñez resaltó el apoyo de la firma a lo largo de los años a eventos y propuestas como el Día de la Bicicleta, la Media Maratón 'Ciudad de las hortalizas' o la Feria del Libro, entre otros

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Imagen de la reunión llevada a cabo en el Ayuntamiento de El Ejido.

Javier Cortés

El Ejido

La alcaldesa, Julia Ibáñez, mantuvo una reunión con el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés de El Ejido, Miguel Sainz, que ... permitió estrechar los lazos de colaboración entre ambas entidades y abordar nuevas vías de cooperación en iniciativas de interés para el municipio.

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