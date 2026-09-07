El Ejido y El Corte Inglés estrechan su colaboración para impulsar iniciativas para el municipio

La alcaldesa, Julia Ibáñez, mantuvo una reunión con el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés de El Ejido, Miguel Sainz, que ... permitió estrechar los lazos de colaboración entre ambas entidades y abordar nuevas vías de cooperación en iniciativas de interés para el municipio.

Durante el encuentro, la alcaldesa destacó «la implicación y el compromiso de El Corte Inglés con nuestro municipio», agradeciendo «su colaboración en numerosas actividades que contribuyen a dinamizar la vida deportiva, social y cultural de los vecinos».

En este sentido, Ibáñez resaltó el apoyo de la firma a lo largo de los años a eventos y propuestas como el Día de la Bicicleta, la Media Maratón 'Ciudad de las hortalizas', la Feria del Libro, la Semana Saludable o el Festival de Teatro, entre otras iniciativas que cuentan con una importante participación ciudadana.

La alcaldesa señaló «la importancia de seguir fortaleciendo las relaciones con el tejido empresarial y con aquellas entidades que mantienen un compromiso activo con El Ejido, generando sinergias que repercutan positivamente en la ciudadanía y en la promoción de hábitos de vida saludable y de valores deportivos, culturales y sociales».

Asimismo, una de las actividades que tienen buena acogida en el municipio es precisamente un evento que está organizada por el Instituto Municipal de Deportes y El Corte Inglés, que es el 'Día de la Bicicleta' y que el pasado 24 de mayo alcanzó su 37 edición. La carrera, que no tiene un fin competitivo, recorrió las principales calles del municipio.

El 'Día de la Bicicleta' es un evento en el que participan cada año madres, padres, abuelos y amigos, con el que compartir tiempo de entretenimiento, disfrutar de las principales calles del municipio y practicar deporte. El objetivo de la actividad es fomentar la práctica deportiva y fomentar entre los vecinos los hábitos de vida saludables, bajo el sello 'El Ejido Gourmet Quality'.