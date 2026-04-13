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Uno de los momentos de la jornada en El Ejido. IDEAL

El Ejido se convierte en la sede del VI Encuentro Nacional de cazadores de perdiz con reclamo

El evento se celebró en el Hotel El Edén, del municipio ejidense

Javier Cortés

El Ejido

Lunes, 13 de abril 2026, 11:02

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Santa María del Águila, en El Ejido fue escenario del VI Encuentro Nacional de Cazadores de Perdiz con Reclamo, una cita que reunió este sábado ... a aficionados de toda España en torno a esta modalidad cinegética tradicional.

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