El Ejido se convierte en la sede del VI Encuentro Nacional de cazadores de perdiz con reclamo
El evento se celebró en el Hotel El Edén, del municipio ejidense
Javier Cortés
El Ejido
Lunes, 13 de abril 2026, 11:02
Santa María del Águila, en El Ejido fue escenario del VI Encuentro Nacional de Cazadores de Perdiz con Reclamo, una cita que reunió este sábado ... a aficionados de toda España en torno a esta modalidad cinegética tradicional.
La jornada, organizada por la Asociación Nacional del Arte de la Caza de Perdiz con Reclamo (ANACPER), contó con actividades de convivencia, divulgación y solidarias. Además, la asociación realizó una comida de convivencia.
El evento, celebrado en el Hotel El Edén, se desarrolló durante la mañana de este sábado. El acto de bienvenida contó con la participación del vicepresidente de la Diputación de Almería, Ángel Escobar; el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora; y el delegado territorial de Medio Ambiente, Manuel de la Torre, quienes dieron la bienvenida a todos los asistentes.
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