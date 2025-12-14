El Ejido convertirá el Edificio Ejidomar en un centro cultural y deportivo inclusivo con una fuerte inversión próxima a los 4 millones de euros, en ... concreto, unos 3.812.223,85 de euros.

Un proyecto con el que seguir mejorando la calidad de vida de los ejidenses y además, atraer a nuevos vecinos y turistas a este municipio, que a fecha de 1 de enero de 2025, el padrón municipal situaba a El Ejido en 91.457 habitantes, lo que supone la cifra más alta de la historia, superando en 1.299 el número de vecinos con respecto a la cifra del pasado año.

El proyecto transformará el edificio Ejidomar en un referente de inclusión social y actividad comunitaria, mediante la creación de un gran centro cultural y deportivo inclusivo orientado especialmente a personas con discapacidad. Su objetivo es dar respuesta a la creciente demanda de infraestructuras culturales, deportivas, educativas y asociativas en el municipio, fortaleciendo además las competencias locales en promoción cultural y deportiva.

Tres plantas

El edificio contará con tres plantas y una superficie de 592 metros cuadrados, distribuidas en espacios para asociaciones, formación, terapia ocupacional, fisioterapia, talleres musicales y actividades formativas, además de aseos adaptados y ostomizados. Anexa al edificio se encuentra una gran nave diáfana de 5.072 metros cuadrados, con capacidad para 10.600 personas y un porche de 1.016 metros cuadrados, destinada a eventos deportivos, culturales, artísticos y audiovisuales, entre otros.

Este lugar dispondrá de pistas adaptadas para disciplinas como boccia, baloncesto adaptado, pickleball, minibasket, fútbol sala y balonmano, así como zonas de juegos, vestuarios y aseos. En conjunto, el centro se concibe como un espacio multidisciplinar, accesible y moderno, que fomenta la inclusión, la participación ciudadana y la convivencia a través del deporte y la cultura.

A su vez, la reforma integral de Ejidomar es uno de los grandes proyectos que el Ayuntamiento de El Ejido tiene en mente hacer realidad gracias al Plan de Actuación Integrado (PAI) 'El Ejido 2029: +Sostenible+ Cohesionado', un ambicioso programa que movilizará una inversión total de 14.057.535 euros, de los cuales 11.948.905 euros proceden de los fondos europeos FEDER, a través de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL).

Esta ayuda supone una cofinanciación del 85%, y todos los proyectos deberán estar ejecutados al 100% antes del año 2029. El alcalde, Francisco Góngora, destacó en la presentación de este plan que «esta importante financiación es el resultado de una buena gestión técnica y administrativa, y una planificación estratégica que nos ha permitido concurrir con proyectos maduros, bien definidos y listos para su ejecución».

Gestión

El máximo responsable del Ayuntamiento de El Ejido subrayó la sólida trayectoria del Ayuntamiento en la gestión de fondos europeos, con ejemplos de éxito como la EDUSI 2014-2020, que alcanzó más del 100% de ejecución por un importe total de 12,5 millones de euros.

Por su parte, Francisco Góngora recordó que «el Ayuntamiento cuenta con una gestión y una administración eficiente de los recursos públicos, aunque su capacidad inversora está limitada por el elevado pago de deuda, que asciende a medio millón de euros semanalmente.

En condiciones normales, el municipio tendría capacidad suficiente para ejecutar todos los proyectos planificados en un solo ejercicio anual, lo que evidencia el potencial de inversión que hoy se ve restringido».

A pesar de esta situación, «se mantiene una visión optimista hacia el futuro, ya que la gestión responsable y el trabajo constante en la reducción de deuda permitirán recuperar la capacidad inversora en los próximos años, impulsando la revitalización urbana y la creación de nuevos equipamientos».