El Ejido continúa con la limpieza de las playas para su puesta a punto de cara a la Semana Santa
El refuerzo de la limpieza es debido a las últimas borrascas sufridas en el municipio ejidense
J. C.
El Ejido
Martes, 17 de marzo 2026, 11:57
El Ayuntamiento lleva semanas con trabajos de limpieza y acondicionamiento de las playas del municipio con el objetivo de que el litoral se encuentre en ... óptimas condiciones de cara a la próxima Semana Santa y a la llegada de visitantes.
Las labores se están realizando mediante el uso de maquinaria especializada y también a través de limpieza manual, permitiendo actuar con mayor precisión en las dunas y en las zonas más sensibles del litoral. Estos trabajos se centran en la retirada de cañas, restos vegetales y otros arrastres que han llegado a la costa como consecuencia de los temporales y borrascas registradas durante las últimas semanas.
El dispositivo municipal actúa en distintos puntos del frente litoral, donde se están retirando acumulaciones de residuos naturales y se está nivelando la arena para mejorar la imagen y el estado de las playas antes del inicio del periodo vacacional.
Desde el Ayuntamiento se destaca que estas tareas forman parte del plan de mantenimiento y conservación del litoral, cuyo objetivo es garantizar que vecinos y visitantes puedan disfrutar de unas playas limpias y en buen estado.
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