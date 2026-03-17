Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los vehículos que ha ayudado a la limpieza de playas en el municipio. IDEAL

El Ejido continúa con la limpieza de las playas para su puesta a punto de cara a la Semana Santa

El refuerzo de la limpieza es debido a las últimas borrascas sufridas en el municipio ejidense

J. C.

El Ejido

Martes, 17 de marzo 2026, 11:57

Comenta

El Ayuntamiento lleva semanas con trabajos de limpieza y acondicionamiento de las playas del municipio con el objetivo de que el litoral se encuentre en ... óptimas condiciones de cara a la próxima Semana Santa y a la llegada de visitantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pelea multitudinaria en un partido entre el Íllora y el Puerto de Motril deja cuatro heridos, uno con la mandíbula rota
  2. 2 Detenida por levantar del pelo, zarandear y golpear a su hija de dos años en Granada porque «se portaba mal»
  3. 3

    La Policía Nacional toma el distrito Norte: decenas de agentes y hasta patrullas a caballo
  4. 4 Herida una mujer al ser atropellada por el metro en la avenida Juan Pablo II
  5. 5 Los nueve restaurantes de Granada recomendados por Michelín recogen su placa
  6. 6 Granada se vuelca con el casting para una serie de época: «Soy cajero, pero dentro de mí hay un pequeño actor»
  7. 7 Abusa de una mujer dormida en Granada y le atenúan la pena por estar ebrio
  8. 8 Thiago Pitarch, la perla del Real Madrid, y sus veranos en Almuñécar
  9. 9 El nuevo restaurante de comida africana en Granada que acumula cinco estrellas en Google
  10. 10 Estas son las zonas de Granada en las que se van a construir nuevas viviendas VPO

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Ejido continúa con la limpieza de las playas para su puesta a punto de cara a la Semana Santa

El Ejido continúa con la limpieza de las playas para su puesta a punto de cara a la Semana Santa