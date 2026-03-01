El Ejido constituye una mesa comunitaria para fortalecer la cohesión

La concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Ejido ya ha constituido la Mesa Comunitaria de Santa María del Águila que va a servir ... para que Consistorio, asociaciones, entidades, colectivos y vecinos puedan trabajar de manera conjunta con el objetivo de generar respuestas y acciones colectivas en el núcleo para fortalecer la cohesión social.

La concejal de Servicios Sociales, Delia Mira, ha presidido la constitución de este órgano, junto al presidente de la Junta Local, Jerónimo Ibáñez, que se ha desarrollado en la Biblioteca de Santa María del Águila. Ha contado también con la presencia de responsables del ámbito sanitario, educativo y de AMPAS y del tejido asociativo del núcleo.

Delia Mira ha destacado que «es un espacio de gobernanza, coordinación y participación que sirve para identificar las necesidades relativas al fomento de la cohesión social y, en esta línea, para generar iniciativas, proyectos y actuaciones comunes que mejoren el entorno y el bienestar de la ciudadanía». «En esta cuestión el trabajo intersectorial es la clave para lograr mejoras comunitarias», ha señalado la concejal.

Esta es la sexta mesa que se forma en El Ejido, pero la única que cuenta 100% con recursos municipales. A ella se suman la Mesa de Educación y Comunidad de Las Norias de Daza que se constituyó en 2014 en el marco del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural de La Caixa (ICI); San Agustín, Ejido Centro y Pampanico se constituyeron en 2018 de la mano del programa ERACIS; y en 2022 se creó la Mesa Comunitaria de Matagorda en 2022 con el Programa PIGCA.

Las Mesas funcionan de forma independiente en cada una de las zonas, pero en muchas ocasiones se proponen y realizan actividades comunes para todas ellas, de forma que una misma idea se pueda implementar de la forma más adecuada a las necesidades y particularidades de cada núcleo.

Entre las acciones que se impulsan dentro de estas Mesas, cabe destacar el acondicionamiento de espacios y embellecimiento de espacios públicos, charlas, exposiciones o actividades en los centros educativos, entre otros, con el fin de favorecer la integración.