La edil, Delia Mira, presidió la constitución de este órgano. IDEAL

El Ejido constituye una mesa comunitaria para fortalecer la cohesión

Esta es la sexta mesa que se forma en El Ejido, pero es la única que cuenta 100% con recursos municipales

J. C.

El Ejido

Domingo, 1 de marzo 2026, 03:44

Comenta

La concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Ejido ya ha constituido la Mesa Comunitaria de Santa María del Águila que va a servir ... para que Consistorio, asociaciones, entidades, colectivos y vecinos puedan trabajar de manera conjunta con el objetivo de generar respuestas y acciones colectivas en el núcleo para fortalecer la cohesión social.

