La edil de Cultura y la secretaria del Consejo Social de la UAL, inauguran la exposición 'Talento que inspira. IDEAL

El Ejido y el Consejo Social de la UAL promueven la investigación a través de paneles informativos

La muestra acerca los proyectos científicos de los ganadores de las tres ediciones de los Premios del Consejo Social

J. Cortés

El Ejido

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:26

Comenta

La investigación que se genera en la Universidad de Almería se trasladó al Centro de Interpretación de la Cultura Mediterránea de El Ejido gracias a ... la exposición 'Talento que Inspira', organizada por el Consejo Social de la UAL, con la colaboración del Ayuntamiento de El Ejido.

