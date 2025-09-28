El Ejido conmemora la festividad de su patrona, la Divina Infantita El domingo 5 de octubre será el día grande de estas fiestas de carácter religioso, arrancando con la Misa a las 11.00 horas

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, junto a la edil de Cultura, en un acto de cara a las Fiestas.

J. C. El Ejido Domingo, 28 de septiembre 2025, 19:23 Comenta Compartir

El municipio acoge desde la mañana de este domingo 28 de septiembre los actos conmemorativos de la festividad de la Divina Infantita. Una programación con la que honrar y mostrar la devoción del municipio por su patrona durante toda una semana y que finalizará el domingo 5 de octubre con la Santa Misa a las 19.00 horas y la posterior procesión de la Imagen de las calles del centro.

Con motivo de la celebración, el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, se reunió con la Hermana Mayor de la Hermandad Sacramental de la Divina Infantita, Rosa Rodríguez, en el Ayuntamiento de El Ejido. Un encuentro que contó también con la presencia de la concejala de Cultura, Elena Gómez; y la Vocal de la Hermandad, Mari Trini Rubí.

Francisco Góngora valoró «la gran labor que desarrolla la Hermandad en la difusión de la fe y devoción por nuestra Patrona, y la dedicación que muestran durante todo el año». Los cultos arrancaron este domingo con el rezo del Rosario a las 19:30 horas y el inicio del Septenario en honor a la Patrona, y la posterior misa presidida por Samuel Overa, párroco de la Inmaculada Concepción de Adra y Nuestra Señora de los Dolores de Guainos. En lo sucesivo, y siempre con los mismos horarios, tendrán lugar Rosario, Septenario y misa a diario hasta el sábado 4 de octubre, día incluido.

Cultos

Así, los cultos del lunes 29 de septiembre serán oficiados por Manuel Jesús Piedra, párroco de Nuestra Señora de la Encarnación de Laujar; los del martes 30 de septiembre por Antonio Jesús Manzano, párroco de Santa María de la Paz de El Ejido y Sagrada Familia de Almerimar; el miércoles 1 de octubre por Víctor Manuel Fernández, párroco de San José de Los Gallardos y Santa María de la Cabeza de Bédar.

Asimismo, el jueves 2 de octubre el oficiante será Raúl del Águila, párroco de Santa María de Ambrox, de Dalías; el viernes 3 de octubre la misa será presidida por Antonio Jesús Martín, párroco de Nuestra Señora del Carmen, de Aguadulce; y la misa del sábado 4 de octubre la presidirá Ángel Becerra, Vicario Parroquial de la Iglesia de San Sebastián de Almería, y contará con el Coro de las Niñas del Colegio Divina Infantita.

Además, el sábado también tendrá lugar la Ofrenda Floral a la Patrona, a partir de las 18.30 horas y ya por la noche, desde las 22.00 horas, habrá verbena y baile en la Plaza de la Iglesia. El domingo 5 de octubre será el día grande de estas fiestas de carácter religioso, arrancando por la mañana con la Santa Misa oficiada por Mariano Delgado a las 11.00 horas.

Ya por la tarde, la Iglesia Parroquial de San Isidro volverá a acoger la Santa Misa en honor a la Divina Infantita a las 19.00 horas, presidida nuevamente por Mariano Delgado, y con la Santa Misa, que comenzará a las 19.00 horas y será oficiada por Mariano Delgado, con la participación de la Coral de El Ejido, tras la cual tendrá lugar la procesión de la talla por las calles del centro.

El recorrido de la procesión será el habitual, partiendo de la Plaza Párroco José y pasando por las calles Divina Infantita, La Rosa, Cervantes, Iglesia, Bulevar, Hermanos Lirola, Plaza Teniente Arturo Muñoz, Madrid, Lobero, Plaza de la Constitución y Divina Infantita, hasta la entrada de nuevo en el Templo.