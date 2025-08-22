Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

La Semana Saludable de El Ejido se organizará este año del 20 al 25 de octubre. IDEAL

El Ejido comienza la preparación de la XII Semana Saludable con una extensa programación

Las propuestas deberán remitirse antes del 5 de septiembre al área de Participación a través de correo electrónico

J. Cortés

El Ejido

Viernes, 22 de agosto 2025, 23:29

El Ayuntamiento de El Ejido, a través de la Unidad de Participación Ciudadana, comenzó ya la preparación de la XII edición de la Semana Saludable de El Ejido, que se celebrará del 20 al 25 de octubre. Una cita marcada en el calendario y consolidada entre la población ejidense que este año volverá a combinar actividades saludables, educativas y deportivas, todas ellas de carácter gratuito para la población.

En este sentido, el concejal de Participación, Juventud y Educación del Ayuntamiento de El Ejido, Javier Rodríguez, animó a la participación de farmacias, clínicas, centros deportivos, asociaciones, profesionales, empresas y comercios en la configuración de una programación «con la que seguir avanzando en materia de sensibilización y concienciación entre la población de la importancia de la prevención y de cuidarnos tanto física como mentalmente».

De esta manera, Rodríguez incidió en que «administración e iniciativa privada debemos ir de la mano en esta importante tarea y estamos convencidos de que este año de nuevo vamos a contar con una amplia colaboración y participación».

La colaboración se puede llevar a cabo bien mediante el diseño de acciones para realizar a lo largo de la XII Semana Saludable de El Ejido en los propios establecimientos o en espacios municipales, así como mediante la realización de alguna de las actividades del programa general, aportando recursos o profesionales para su desarrollo.

Las propuestas deberán remitirse antes del 5 de septiembre al área de Participación a través del correo electrónico participacion@elejido.es.

Actividades

Por otro lado, la Nave de Ejido mar acogerá del 1 al 5 de septiembre una nueva propuesta dirigida a los jóvenes, con las que llenar de conocimiento y diversión los últimos días de las vacaciones estivales. El campus digital de TecnoTribu hará parada en El Ejido para ofrecer a menores de entre 9 y 17 años la posibilidad de introducirse en el mundo de la robótica, la programación y la tecnología.

A través de talleres prácticos, creativos y en equipo, los participantes desarrollarán competencias digitales clave para su presente y futuro en materias como robótica, tecnología, ciencia, videojuegos e Inteligencia Artificial.

Una propuesta gratuita puesta en marcha por el Ministerio de Juventud e Infancia, con la colaboración de la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Almería y que llega a El Ejido con la colaboración también del Ayuntamiento de El Ejido, a través del área de Juventud y Educación.

La iniciativa se apoya en la plataforma educativa CODI (Programa de Competencias Digitales para la Infancia). El concejal de Juventud y Educación, Javier Rodríguez, destacó que se trata de «una gran oportunidad para los menores, porque durante una semana van a poder explorar distintos campos relacionados con la tecnología digital, aprender conocimientos que les van a ser de gran utilidad en la esfera académica y personal, ofreciéndoles la posibilidad de desarrollar su potencial en el mundo digital y adquirir competencias muy valiosas».

En el ámbito de la robótica, los participantes aprenderán principios de mecánica, energía y programación, mientras dan forma a estructuras que se mueven, reacción y resuelven retos, a través de legos motorizados, mini coches solares, robots con sensores o circuitos para drones.

Asimismo, se introducirán en las herramientas tecnológicas más actuales desde una perspectiva lúdica y creativa, combinando el arte digital, la realidad aumentada, la realidad virtual y la electrónica básica, de manera que diseñarán, crearán y experimentarán con sus propias manos y dispositivos.

