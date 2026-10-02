El Ejido celebrará el Día Mundial de los Derechos de los Animales con una jornada familiar

El Ayuntamiento de El Ejido ha programado este domingo 4 de octubre en el Parque San José una jornada con motivo del Día de los ... Derechos de los Animales. La iniciativa, que se celebrará de 10:00 a 14:00, cuenta con actividades para todos los públicos, entre las que destacan exhibiciones de la unidad canina de la Policía Local y acrobacias Flyfitness, zona de stand, animación infantil y charlas impartidas por las distintas asociaciones protectoras de animales del municipio.

La concejal de Sanidad, María Herminia Padial, ha subrayado que «esta jornada es una oportunidad para acercar a las familias la importancia de cuidar, respetar y proteger a los animales, pero también para trasladar un mensaje de responsabilidad y convivencia. La tenencia de un animal implica unas obligaciones y unos cuidados que debemos asumir entre todos».

Asimismo, pretende dar visibilidad al trabajo que desarrollan las asociaciones protectoras y los profesionales veterinarios, facilitar información práctica sobre bienestar animal, prevención del abandono y adopción responsable y, finalmente, desarrollar una actividad de carácter familiar, educativo y participativo, garantizando en todo momento la seguridad de las personas y el bienestar de los animales.

La programación arrancará a las 10:00 horas con la apertura del evento y la exposición de los stands. En total, se instalarán 11 carpas en las que estarán representadas asociaciones protectoras, profesionales vinculados al cuidado de los animales, establecimientos especializados, además del propio Ayuntamiento, que facilitará bolsas para la recogida de excrementos, botellas y material informativo. A la misma hora dará comienzo la programación infantil, que contará con gymkana animal, talleres creativos y juegos musicales y de mesa, entre otros.

A las 11:00 se desarrollará la exhibición de acrobacias Flyfitness y, a continuación, a las 12:00, será el turno de la exhibición de la unidad canina de la Policía Local. La jornada la cerrarán una serie de charlas impartidas por las distintas asociaciones protectoras de animales del municipio.

La concejal ha incidido además en que «desde el Ayuntamiento queremos que esta jornada tenga un carácter participativo y educativo, dando visibilidad al trabajo que realizan las asociaciones protectoras y a los profesionales que, día a día, contribuyen al bienestar de los animales en nuestro municipio».

La celebración de esta jornada se enmarca en las diferentes actuaciones que el Ayuntamiento de El Ejido está desarrollando en materia de bienestar animal, para lo que ha destinado en los últimos años más de 300.000 euros tanto en la atención a animales abandonados o perdidos como en la gestión de las colonias felinas, las campañas de sensibilización y la mejora de los espacios destinados a los animales.

En este sentido, el servicio municipal de recogida, alojamiento y atención de animales abandonados, perdidos y extraviados ha sido adjudicado este ejercicio por un importe de 262.089,63 euros y para el acondicionamiento de un alojamiento temporal de animales se han destinado 20.279,39 euros.

En cuanto a las colonias felinas, el Consistorio desarrolla el método CER, que contempla la captura, esterilización, atención veterinaria y alimentación controlada. Desde la puesta en marcha del protocolo municipal se ha avanzado en el censo y mapeo de las colonias. Para 2026 se ha licitado el servicio de gestión de las colonias felinas por 54.055,54 euros.

Dentro de las actuaciones municipales también destacan las campañas de sensibilización dirigidas a fomentar la convivencia responsable y el uso adecuado de los espacios públicos, bajo el lema 'Tu perro no tiene la culpa', que lleva desarrollándose cuatro años consecutivos.

Además, en 2025 se llevó a cabo otra campaña contra el abandono animal, bajo el lema 'Soy parte de la familia, no me abandones'. La iniciativa volverá a ponerse en marcha este año al igual que la que se está desarrollando sobre la concienciación del método CER de las colonias felinas del municipio.

Por último, María Herminia Padial ha subrayado que «el bienestar animal requiere una actuación continuada y no se limita a una jornada concreta. Por eso, desde el Ayuntamiento seguimos trabajando en la atención de los animales, en el control de las colonias felinas, en la prevención del abandono y en la concienciación ciudadana».