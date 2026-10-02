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El Ejido celebrará el Día Mundial de los Derechos de los Animales con una jornada familiar

La programación, que se celebrará durante la mañana del domingo 4 de octubre en el Parque San José, contempla charlas formativas y exhibiciones de la unidad canina de la Policía Local

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La concejala, María Herminia Padial, al lado de un cartel en el que se indica que no se abandonen animales.

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido ha programado este domingo 4 de octubre en el Parque San José una jornada con motivo del Día de los ... Derechos de los Animales. La iniciativa, que se celebrará de 10:00 a 14:00, cuenta con actividades para todos los públicos, entre las que destacan exhibiciones de la unidad canina de la Policía Local y acrobacias Flyfitness, zona de stand, animación infantil y charlas impartidas por las distintas asociaciones protectoras de animales del municipio.

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