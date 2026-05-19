El Ejido celebra la Semana del Mayor con actividades que estimulan la memoria y los buenos hábitos

El Ayuntamiento ha organizado una completa semana con actividades lúdicas, culturales y de convivencia dirigidas a las personas mayores del municipio, con el objetivo de ... fomentar el envejecimiento activo, las relaciones intergeneracionales y la participación social a través de propuestas saludables y dinámicas.

La concejal de Servicios Sociales, Delia Mira, ha subrayado «la importancia de impulsar iniciativas que favorezcan el bienestar físico, emocional y social de nuestros mayores, creando espacios de encuentro y participación, en esta ocasión bajo el lema 'Compartimos experiencias, creamos recuerdos, construimos un futuro juntos'».

La programación ha arrancado este lunes con un Torneo de Petanca en el Parque Municipal, una actividad tradicional que promueve el ocio al aire libre y la convivencia entre participantes. También se ha celebrado un Maratón de Memoria en el Centro de la Tercera Edad de Loma de la Mezquita, enfocado a estimular las capacidades cognitivas y la agilidad mental.

Las actividades continuaron este martes 19 de mayo con una Gincana Intergeneracional en la zona verde de Almerimar, junto al Víctor Fernández Center, donde mayores y jóvenes compartieron juegos y pruebas en equipo para reforzar los lazos entre generaciones.

Uno de los momentos más destacados llegará este 21 de mayo con una jornada de convivencia que incluirá paella, música y baile en la Nave de Ejidomar, a partir del mediodía. La actividad contará con aforo limitado y será necesaria invitación previa para asistir. Por último, el viernes 22 de mayo se desarrollará una divertida Búsqueda del Tesoro en el Parque Municipal.