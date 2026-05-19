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El Ejido celebra la Semana del Mayor con actividades que estimulan la memoria y los buenos hábitos

Bajo el lema 'Compartimos experiencias, creamos recuerdos, construimos un futuro juntos' se han organizado propuestas intergeneracionales, culturales y recreativas

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Una de las actividades.
Una de las actividades. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento ha organizado una completa semana con actividades lúdicas, culturales y de convivencia dirigidas a las personas mayores del municipio, con el objetivo de ... fomentar el envejecimiento activo, las relaciones intergeneracionales y la participación social a través de propuestas saludables y dinámicas.

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