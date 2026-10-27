El Ejido celebra la V Semana del Flamenco con el concierto de José Mercé, un gran flashmob y pasacalles

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de El Ejido diseñó un calendario de actividades con motivo del Día Internacional del Flamenco y el Día del ... Flamenco en Andalucía, que se celebra cada 16 de noviembre, fecha en la que la Unesco declaró a este arte Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La edil de Cultura, Elena Gómez, señaló que «el flamenco es un arte universal del que los andaluces debemos sentirnos orgullosos, además de divulgarlo, fomentarlo, disfrutarlo y acercarlo a personas de todas las edades. Por ello, hemos diseñado una programación que incluye propuestas que combinan arte, música, baile y participación ciudadana».

La programación arrancará el viernes 13 de noviembre con uno de sus platos fuertes: el concierto de José Mercé, que tendrá lugar en el Teatro Auditorio a las 20.30 horas. El reconocido cantaor jerezano ofrecerá al público un recorrido por los distintos palos del flamenco, en una cita que permitirá disfrutar en directo de la fuerza, la pureza y la personalidad de una de las grandes voces de este género. Un artista clave de la música española, rompiendo fronteras y llevando su música no sólo a la audiencia flamenca, sino alcanzando también a un público más joven, amante del pop.

El sábado 14 de noviembre, la celebración se trasladará a la calle, con un pasacalles, la lectura del manifiesto con motivo del Día Internacional del Flamenco y un gran flashmob que tendrá lugar a las 12.00 horas en la Plaza Mayor. La actividad contará con la participación de las academias de baile flamenco de El Ejido y estará abierta, de forma gratuita, a todos los ciudadanos que quieran sumarse a esta iniciativa colectiva.

Para facilitar la participación, se ha publicado un vídeo tutorial en las redes sociales y en el canal de YouTube del Ayuntamiento de El Ejido https://youtu.be/-4UsUm2spzk, en el que se muestra la coreografía para que cualquier persona pueda aprenderla previamente.

Las directoras de las escuelas de baile Alejandra Foruria, Adagio, Susana Pérez, Movements Vibes y Reme Lirola trabajaron conjuntamente en la preparación y grabación de una coreografía basada en sencillos pasos de baile al ritmo de la canción 'Te pintaré', de José Mercé. Asimismo, Gómez agradeció a las academias «su participación en la semana dedicada al flamenco y por acercar un poquito más este arte y patrimonio cultural a los vecinos».