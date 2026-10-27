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El Ejido celebra la V Semana del Flamenco con el concierto de José Mercé, un gran flashmob y pasacalles

La programación, organizada por la concejalía de Cultura, con motivo del Día Internacional del Flamenco, combinará música, baile y participación ciudadana para acercar este arte a todos los públicos

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Presentación de este evento en el municipio.

Javier Cortés

El Ejido

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de El Ejido diseñó un calendario de actividades con motivo del Día Internacional del Flamenco y el Día del ... Flamenco en Andalucía, que se celebra cada 16 de noviembre, fecha en la que la Unesco declaró a este arte Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

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El Ejido celebra la V Semana del Flamenco con el concierto de José Mercé, un gran flashmob y pasacalles

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