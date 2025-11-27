El Ejido celebra los premios 'Destacando' para reconocer talento

La Sala B del Auditorio de El Ejido ha acogido la celebración de la segunda Gala de los premios educativos 'Destacando-El Ejido', que tienen ... como objetivo reconocer los proyectos realizados por los centros educativos, rendir homenaje al talento y dedicación de los alumnos, así como dar a conocer las buenas prácticas docentes.

Una iniciativa impulsada por la Asociación Española para la Iniciativa Joven (AESIJ), con el patrocinio de Tecnocasa, que valora la actitud positiva y el compromiso social de los estudiantes, el esfuerzo y el trabajo en equipo.

El concejal de Juventud y Educación, Javier Rodríguez, ha sido el encargado de entregar los premios a los centros ganadores, junto a Fernando Grima, presidente de AESIJ.

Javier Rodríguez ha subrayado que «El Ejido es una ciudad cuya hoja de ruta se articula en torno a tres pilares fundamentales: fomentar la cohesión social, trabajar la integración y cultivar la tolerancia y solidaridad. Una compleja estructura, a la que da sostén la educación», al tiempo que ha destacado que «desde nuestros centros escolares, escuelas infantiles, educación infantil y primaria, educación secundaria e incluso en nuestra formación para adultos, se dispone de estas premisas como motor de enseñanza y se educa en conocimientos y valores».

Seis han sido los proyectos y centros galardonados como son los colegios Mirasierra de Las Norias, con su proyecto de comunicación 'Las Norias al día'; Loma de Santo Domingo con un proyecto de 'Competencia digital'; Liceo Mediterráneo con 'Liceo Vintage Life' y SEK Alborán con 'Diálogo Socrático: Cambia tu perspectiva'; así como los institutos Francisco Montoya, con su radio escolar 'Radio IFM', y Pablo Ruiz Picasso, con su radio escolar 'Onda Picasso'.