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El Ejido celebra la II Jornada 'Aportando talento a tu empresa' para apoyar el empleo

El programa incluye una ponencia motivacional y un 'Speedy Job Dating' para entrevistas rápidas con los candidatos

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Un momento del evento.

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido, a través de la concejalía de Discapacidad y Salud Mental y en colaboración con la Fundación Once, celebró este martes ... la segunda edición de la Jornada de Empleo 'Aportando talento a tu empresa'. Este encuentro reafirma el compromiso institucional de avanzar hacia la inclusión real, pasando de hablar de oportunidades a crear las condiciones efectivas para que se conviertan en realidad laboral.

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El Ejido celebra la II Jornada 'Aportando talento a tu empresa' para apoyar el empleo

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