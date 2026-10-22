El Ejido celebra la II Jornada 'Aportando talento a tu empresa' para apoyar el empleo

El Ayuntamiento de El Ejido, a través de la concejalía de Discapacidad y Salud Mental y en colaboración con la Fundación Once, celebró este martes ... la segunda edición de la Jornada de Empleo 'Aportando talento a tu empresa'. Este encuentro reafirma el compromiso institucional de avanzar hacia la inclusión real, pasando de hablar de oportunidades a crear las condiciones efectivas para que se conviertan en realidad laboral.

La jornada, celebrada en el espacio Murgijoven, da continuidad al trabajo iniciado en el primer encuentro -centrado principalmente en la concienciación y en empresas del sector agrícola- al consolidar un espacio donde empresas del entorno y candidatos conectan cara a cara a través de dinámicas activas de selección.

El programa contó con una ponencia motivacional previa al inicio del 'Speedy Job Dating', un formato de entrevistas rápidas que ha permitido a los responsables de selección evaluar perfiles y a los candidatos dar a conocer sus capacidades, competencias y ganas de aportar.

La inauguración de esta iniciativa contó con la participación de la concejala de Servicios Sociales, Delia Mira; el director de la Once en Andalucía, Ceuta y Melilla, Francisco López; y con el Director de la Once en El Ejido, Alfonso Rodríguez.

En su intervención, Mira destacó «la importancia de que el tejido empresarial no perciba la contratación de personas con discapacidad como un mero trámite u obligación, sino como una oportunidad estratégica para sumar talento, diversidad y nuevas perspectivas a sus equipos. El empleo es mucho más que un salario, es autonomía, independencia y participación plena en la sociedad. Cuando una empresa mira más allá de las barreras y se centra en las capacidades, todos salimos ganando».

La edil expresó el compromiso del Ayuntamiento por facilitar el acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad, eliminando obstáculos, trabajando por la igualdad de oportunidades y la justicia social. De igual modo, ha expresado su reconocimiento y agradecimiento tanto a las empresas participantes por su compromiso con la equidad como a la Once por su labor y por aportar su experiencia en el acompañamiento a la inclusión.