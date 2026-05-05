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El Ejido celebra la festividad de la Santa Cruz de Mayo

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de El Ejido convocó el tradicional Concurso de Cruces de mayo

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Un momento de la jornada.
Un momento de la jornada. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

Coincidiendo con el primer fin de semana de mayo, El Ejido conmemoró a lo largo de esos días la festividad en honor a la Santa ... Cruz de mayo, y lo hizo en un ambiente donde primó la convivencia y el buen ambiente.

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