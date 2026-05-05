El Ejido celebra la festividad de la Santa Cruz de Mayo

Coincidiendo con el primer fin de semana de mayo, El Ejido conmemoró a lo largo de esos días la festividad en honor a la Santa ... Cruz de mayo, y lo hizo en un ambiente donde primó la convivencia y el buen ambiente.

Al hilo de esta fiesta, desde la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de El Ejido se volvió a convocar el tradicional Concurso de Cruces de mayo, que este año volvió a ser presencial con la participación de colectivos, clubes de la tercera edad, cofradías y centros educativos, quienes elaboraron con esfuerzo, creatividad y esmero sus trabajos florales.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, junto a parte del equipo de Gobierno, y el presidente de la Junta Local, Jerónimo Ibáñez, visitaron la cruz del Club de la Tercera Edad de Santa María del Águila. Junto a ellos, los miembros del jurado quienes decidieron las cruces ganadoras de este año en sus tres modalidades: Carácter General, Tercera Edad y Centros Educativos.