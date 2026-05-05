El Ejido celebra la festividad de la Santa Cruz de Mayo
La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de El Ejido convocó el tradicional Concurso de Cruces de mayo
Javier Cortés
El Ejido
Coincidiendo con el primer fin de semana de mayo, El Ejido conmemoró a lo largo de esos días la festividad en honor a la Santa ... Cruz de mayo, y lo hizo en un ambiente donde primó la convivencia y el buen ambiente.
Al hilo de esta fiesta, desde la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de El Ejido se volvió a convocar el tradicional Concurso de Cruces de mayo, que este año volvió a ser presencial con la participación de colectivos, clubes de la tercera edad, cofradías y centros educativos, quienes elaboraron con esfuerzo, creatividad y esmero sus trabajos florales.
El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, junto a parte del equipo de Gobierno, y el presidente de la Junta Local, Jerónimo Ibáñez, visitaron la cruz del Club de la Tercera Edad de Santa María del Águila. Junto a ellos, los miembros del jurado quienes decidieron las cruces ganadoras de este año en sus tres modalidades: Carácter General, Tercera Edad y Centros Educativos.