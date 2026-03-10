El Ejido celebra la IV Feria del Caballo y Tradiciones Culturales en un gran ambiente popular

Este fin de semana, El Ejido celebró la IV Feria del Caballo y Tradiciones Culturales de Santa María del Águila, un evento que giraba en ... torno al equino y a la cultura popular, organizado por la Comisión de Fiestas y Actividades Culturales de La Aldeílla con el respaldo del Ayuntamiento de El Ejido, Diputación de Almería y Junta de Andalucía.

El alcalde, Francisco Góngora, estuvo siguiendo el pasado sábado 7 de febrero las pruebas junto al vicepresidente de la Diputación, Ángel Escobar; la concejal de Deportes, María José Martín; el concejal de Urbanismo, Alberto González; el presidente de la Junta Local, Jerónimo Ibáñez; el director de la prueba, Juan José Rodríguez; y vecinos.

Durante todo el fin de semana se previó una intensa programación de actividades, tanto en la pista de hípica junto al Parque donde van a participar unos 40 binomios, como en la Nave Cultural que alberga todo tipo de stands, la entrega de premios Pura Raza ALDECAB 2026, la elección del Príncipe, Reina, Damas Infantiles y la Reina Senior de cara a las Fiestas de Santa María del Águila en honor a la Virgen María Madre de la Iglesia, actuaciones de baile, conciertos y degustaciones. El evento se convierte en una gran convivencia popular, con la participación de personas de todas las edades.

Asimismo, la mañana del sábado se celebró el Concurso Nacional y Territorial de Equitación de Trabajo, en prueba de Doma; seguido del Concurso de Alta Escuela, puntuable para la Copa ANCCE. Esta tarde se está llevando a cabo el Concurso de Doma Vaquera y, posteriormente, regresará el Concurso Nacional y Territorial de Equitación de Trabajo en la prueba de manejabilidad que finalizará el domingo con la prueba de velocidad.

Evento

Se trata de un gran evento en cuyo seno tiene lugar el IV Concurso Territorial de Doma Vaquera y Alta Escuela, que es puntuable para la Copa ANCCE de la Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española. Y, como novedad este año, también se incorporó el Concurso Nacional y Territorial de Equitación de trabajo con pruebas de doma, manejabilidad y velocidad.

Es una cita que cada año crece y se convierte en punto de encuentro en torno al mundo equino. A su vez, cada año, este evento va contando con un gran ambiente.

Ya, el año pasado vivió el núcleo de Santa María del Águila un fin de semana (29 y 30 de marzo) dedicado a la elegancia y belleza del mundo equino, al tiempo que se sumergió en la cultura popular para revivir costumbres, a través de la III Feria del Caballo y Tradiciones Populares, organizado por la Comisión de Fiestas y Actividades Culturales de La Aldeílla con el respaldo del Ayuntamiento de El Ejido, Diputación de Almería y Junta de Andalucía.

Actividades

Un evento durante el que en la tarde del domingo cientos de personas pudieron disfrutar de la majestuosidad exhibida por algunos de los mejores ejemplares a nivel nacional durante el III Concurso Territorial de Doma Vaquera y Alta Escuela, prueba puntuable para la Copa ANCCE, en el que los jinetes locales Juan José Rodríguez, con Emperador AP, y Sergio Escobar, con Corinto de Ymas III, lograron la primera y segunda posición, respectivamente, en su categoría en Nivel Avanzado de Alta Escuela, mientras que Agustín Enrique Losilla, con Platón Alhamilla, subió al segundo puesto en su categoría en Nivel Medio de Alta Escuela.

Durante todo el fin de semana se ha desarrollado una intensa programación de actividades, con la Nave Cultural de Santa María del Águila y en la explanada junto al Parque, convirtiéndose en una gran convivencia popular, con la participación de personas de todas las edades.