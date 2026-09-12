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El Ejido celebra el Día del Municipio, un reconocimiento para toda una vida

Julia Ibáñez señala que «hoy es un día para celebrar nuestra historia, valorar nuestro presente y mirar juntos hacia el futuro»

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La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, con los galardonados.

Javier Cortés

El Ejido

El Auditorio de El Ejido ha acogido el acto de conmemoración de los 44 años que cumple El Ejido como municipio desde que se oficializó ... la segregación de Dalías-Celín, el 11 de septiembre de 1982, durante el que se ha honrado a todos aquellos que con talento, esfuerzo y dedicación han contribuido a formar las raíces de la tierra que es hoy en día.

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