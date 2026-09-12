El Ejido celebra el Día del Municipio, un reconocimiento para toda una vida

El Auditorio de El Ejido ha acogido el acto de conmemoración de los 44 años que cumple El Ejido como municipio desde que se oficializó ... la segregación de Dalías-Celín, el 11 de septiembre de 1982, durante el que se ha honrado a todos aquellos que con talento, esfuerzo y dedicación han contribuido a formar las raíces de la tierra que es hoy en día.

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, ha comenzado felicitando «a todos los ejidenses, los verdaderos protagonistas de esta celebración». «Hoy es un día para celebrar nuestra historia, valorar nuestro presente y, sobre todo, mirar juntos hacia el futuro».

Sobre el pasado de El Ejido, Julia Ibáñez ha hecho referencia a una publicación de mayo de 1.976 de la revista nacional 'La Estafeta Literaria' sobre el municipio: «la publicación hablaba de un núcleo joven, de apenas 12.000 habitantes de derecho; hablaba ya de nuestra agricultura y de aquella incipiente 'Huerta de Europa'; de las inversiones que comenzaban a transformar esta tierra; de una población extraordinariamente joven y también de la llegada de personas atraídas por las oportunidades que aquí empezaban a abrirse», ha explicado Julia Ibáñez. Y aquella crónica terminaba con la frase: «el Ejido ofrece por todo ello un futuro insospechado».

«No podían conocer El Ejido que hoy conocemos. Una ciudad cercana ya a los 100.000 habitantes. Una potencia agrícola reconocida internacionalmente. Un territorio de innovación, investigación y empresa. Un municipio con una intensa vida cultural y deportiva. Una sociedad que ha experimentado en apenas unas décadas una de las transformaciones económicas, sociales y demográficas más extraordinarias de nuestra tierra».

«Y cada año, el Día del Municipio nos ofrece la oportunidad de volver la mirada hacia esa historia compartida, reconocer a quienes la hicieron posible y renovar nuestro compromiso con el futuro». A través de un acto institucional que ha estado presidido por la alcaldesa, Julia Ibáñez, con la presencia de toda la Corporación Municipal, representantes institucionales, autoridades provinciales, presidentes de juntas locales, civiles, militares y eclesiásticas, así como numerosos vecinos. Ha estado presentado por los periodistas Alberto García y María José Carrillo y ha contado con las actuaciones de Alicia García Orduña y del cuarteto de Profesores del Conservatorio Profesional de Música de El Ejido.

En él se han entregado los reconocimientos que esta edición han recaído en las figuras de Camposol (Excelencia Agrícola), Francisco Muñoz y Francisca Miras de Grúas Miguelón (Trayectoria Profesional), ASPRODESA (Compromiso Social), Banda Sinfónica de El Ejido (Apuesta por la Cultura) y Alfonsín Construye (Desarrollo Económico).

De igual forma, se ha concedido la Medalla de Oro de El Ejido a Ejido a José María Sánchez Fuentes, médico cuya vida profesional está ligada al municipio y el Escudo de Oro de la Ciudad al fotógrafo José Ramón Rodríguez Bonilla 'Romy' y a Elías Palmero Villegas, uno de los principales impulsores de la actividad cultural. Julia Ibáñez ha resaltado que «detrás de cada una de estas trayectorias hay personas que un día decidieron creer en El Ejido».

«Y si ellos representan parte de los pilares sobre los que hemos construido nuestro municipio, nosotros tenemos ahora que hacernos una pregunta: ¿Qué El Ejido queremos entregar a quienes vengan después?»

«Queremos que El Ejido siga siendo un gran motor económico, pero también que sea, cada día, un mejor lugar para vivir. Un municipio más amable, más verde, más accesible y más seguro. Un lugar donde nuestros niños tengan oportunidades, donde nuestros jóvenes quieran construir aquí su proyecto de vida y donde nuestros mayores reciban la mejor de las atenciones y el cuidado que merecen». «Y desde el Ayuntamiento vamos a seguir haciendo nuestra parte»

«Vamos a estar en los grandes proyectos, en las nuevas infraestructuras y en los equipamientos que necesita El Ejido para seguir avanzando, pero también en todo aquello que forma parte de la vida diaria de nuestros vecinos».

Al hilo, la alcaldesa ha anunciado que «vamos a impulsar el Plan de Revegetación y mejora de Zonas Verdes, que incluirá la segunda fase del Parque de la Cañada de Ugíjar porque una ciudad no se mide solo por cuánto crece, sino también pro cómo se vive en ella».

«Una ciudad se mide también por la seguridad con la que viven sus vecinos. Quiero reconocer aquí el trabajo de nuestra Policía Local, su profesionalidad, su cercanía y su compromiso diario con El Ejido. Son quienes están en la calle, quienes conocen nuestros barrios y nuestros núcleos y quienes dan respuesta, muchas veces, a situaciones muy distintas y muy complejas». «Por eso vamos a seguir reforzando sus medios y avanzando hacia un modelo de Policía de Barrio más próximo y más presente».

También vamos a poner en marcha la tercera fase del sistema de videovigilancia, con el objetivo de seguir mejorando la seguridad en nuestro campo y proteger mejor nuestras explotaciones y sobre todo a nuestros agricultores. Y en pocas semanas presentaremos además un nuevo Plan de Emergencia Municipal». «Proteger la convivencia, nuestros barrios y nuestro campo es una responsabilidad irrenunciable». «Por este motivo ya trabajamos en el Plan General de Ordenación Municipal para el suelo rústico y en el Plan de Ordenación Urbana».

«Junto a esa planificación pondremos en marcha una Unidad Estratégica de Proyectos para atraer inversiones, captar recursos y acompañar mejor aquellas iniciativas que puedan generar actividad económica y empleo en nuestro municipio».

«Tenemos que ser aliados de todos aquellos que quieran invertir, emprender y apostar por El Ejido, facilitando proyectos, agilizando trámites y acompañando cada iniciativa desde el primer momento».

«Y, naturalmente, tenemos que seguir defendiendo aquello que ha constituido el gran motor de nuestra transformación: nuestra agricultura. Hoy El Ejido no es únicamente uno de los grandes centros de producción hortofrutícola de Europa: es innovación, investigación, tecnología, conocimiento y sostenibilidad».

En materia de agricultura, Julia Ibáñez ha anunciado que «en breve presentaremos un nuevo Plan de Caminos, con una inversión cercana a los 5 millones de euros, destinado a seguir mejorando nuestra red de caminos rurales». «Esta inversión permitirá seguir modernizando nuestro campo, facilitar el trabajo diario de nuestros agricultores y contribuir a que la agricultura continúe siendo uno de los grandes motores económicos y sociales de El Ejido».

«Por eso quiero agradecer el apoyo de la Diputación en el impulso de nuevas instalaciones deportivas y en la mejora de caminos, y el firme compromiso de la Junta de Andalucía con El Ejido, que se traduce en inversiones y actuaciones concretas».

«Y con la misma lealtad institucional con la que reconocemos el compromiso de las administraciones que cumplen con El Ejido, seguiremos defendiendo frente al Gobierno de España las actuaciones que nuestro municipio necesita y que dependen de su responsabilidad: lo haremos en materia de agua, exigiendo la ampliación de la desaladora del Campo de Dalías»

«Y lo haremos también con nuestra costa, porque la regresión del litoral requiere respuestas eficaces y actuaciones concretas Balerma necesita soluciones estables y duraderas, con las infraestructuras necesarias para proteger su costa, y Guardias Viejas precisa igualmente medidas que permitan preservar un litoral esencial para nuestro municipio». «Y también lo haremos en materia de seguridad». «El Gobierno de España debe ejercer también, con plenitud, las competencias que tiene atribuidas».

«Necesitamos una política migratoria que no convierta la irregularidad en la antesala de la regularización. Pero también control efectivo de fronteras y capacidad real para retornar a quienes no tienen derecho a permanecer en España». «Integrarse no significa únicamente vivir aquí. Significa respetar nuestras leyes, cumplir nuestros deberes y asumir nuestras normas de convivencia».

«Quiero, en este contexto, mandar desde El Ejido nuestro abrazo, cariño y fuerza a la ciudad de CEUTA. Defender nuestras fronteras, garantizar una inmigración ordenada y proteger la convivencia es una responsabilidad que nos afecta a todos».

Al margen, Julia Ibáñez ha abordado otras cuestiones como seguir trabajando en Ciavieja y en proteger el patrimonio; y ha recordado el antiguo Cuartel de Carabineros, el Festival de Teatro que cumple cincuenta años y el IES Santo domingo que cumple sesenta.

Galardonados

Los galardonados y homenajeados en el Día del Municipio, a los que la alcaldesa ha calificado de «una parte de nuestra historia», han recibido el cálido y cerrado aplauso del Auditorio.

El Premio a la Excelencia Agrícola ha sido para para Camposol S.C.A. porque «representa la capacidad de cooperar». Cooperativa agrícola que forma parte de la historia y de la identidad de El Ejido. Desde su fundación en 1.968, gracias a la iniciativa y la visión de un grupo de agricultores emprendedores, Camposol ha sido mucho más que una cooperativa. Ha representado el esfuerzo compartido, la confianza en el trabajo colectivo y la convicción de que, unidos, era posible construir un futuro mejor para el campo. Durante más de cincuenta años, ha sabido evolucionar al ritmo que marcaban los nuevos tiempos y su incorporación a Única Group ha supuesto un nuevo impulso a su capacidad. De esta forma, se reconoce una trayectoria ejemplar, construida con dedicación, constancia y visión de futuro, a quienes, durante generaciones, han hecho de Camposol un símbolo del éxito de nuestra agricultura y un motivo de orgullo para todo El Ejido.

En la categoría de Trayectoria Profesional, el premio ha sido Francisco Muñoz y Francisca Miras de Grúas Miguelón porque «es la historia de una vocación puesta al servicio de los demás». Empresa con más de cuatro décadas que ha permanecido disponible las veinticuatro horas del día, todos los días del año. Mucho antes de que existieran los actuales sistemas coordinados de emergencias, su labor junto a la Guardia Civil de Tráfico permitió auxiliar a miles de conductores y transportistas y, en numerosas ocasiones, contribuir a salvar vidas.

El galardón al Compromiso Social ha sido para Asprodesa, la Asociación a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual del Suroeste de Almería «nos recuerda que el verdadero progreso solo tiene sentido cuando se cuenta con todos», ha señalado Julia Ibáñez. Desde su creación en 1.978, Asprodesa ha acompañado a cientos de personas con discapacidad intelectual y a sus familias, ofreciendo apoyo, oportunidades y, sobre todo, la certeza de cada persona merece desarrollar su proyecto de vida en igualdad de condiciones. Su historia es la de un compromiso constante con al defensa de los derechos, la inclusión y la construcción de una vida más justa. Se reconoce su entrega, trabajo y profesionalidad para mejorar la vida de las personas.

La Banda Sinfónica de El Ejido ha recibido el reconocimiento a la Apuesta por la Cultura porque es tradición, educación y cultura. Ha mantenido desde sus orígenes, en el año 1.978, un permanente compromiso con la sociedad ejidense, participando de forma activa en las principales celebraciones culturales y festivas, impulsando conciertos benéficos y solidarios y colaborando con numerosas iniciativas de carácter social. A lo largo de los años ha contado con la dirección de Francisco Tarifa, José Luis Moreno y, en la actualidad, de Jesús Torrecillas. Su labor educativa ha permitido acercar la música a cientos de niños y jóvenes, transmitiendo los valores del esfuerzo, disciplina, convivencia, responsabilidad y trabajo en equipo, contribuyendo de manera decisiva a la formación integral de varias generaciones de ejidenses.

La categoría de Desarrollo Económico ha sido para Alfonsín Construye porque «representa más de cincuenta años creciendo junto a El Ejido». Esta empresa ha impulsado la actividad económica, ha colaborado con numerosas empresas locales y ha contribuido a consolidar un tejido empresarial sólido que hoy constituye uno de los principales activos del municipio. Se construyen con visión de futuro, con responsabilidad y con el convencimiento de que cada proyecto deja una huella en la vida de las personas. Ese es, probablemente, el mayor legado de esta empresa.

Se ha entregado la Medalla de Oro de El Ejido a José María Sánchez, médico cuya trayectoria está ligada a El Ejido. Y que ha hecho de su profesión «una verdadera vocación de servicio, ejercida con rigor, sensibilidad y una profunda humanidad» Ejerce la medicina con sabiduría, con humildad y con un profundo sentido de la humanidad. Su legado permanecerá siempre en la historia de El Ejido, pero, sobre todo, en la memoria de los pacientes que atiende.

La concesión del Escudo de Oro de la Ciudad por ensalzar y engrandecer al municipio José Ramón Rodríguez Bonilla 'Romy', excelente profesional de la fotografía, testigo privilegiado de la transformación de un pueblo. Su archivo constituye un patrimonio documental de incalculable valor. Sus imágenes conservan la memoria de las primeras movilizaciones agrarias, de la construcción de espacios emblemáticos de las fiestas y, sobre todo, de la vida de sus vecinos. «Le debemos algo que no tiene precio: preserva nuestra memoria».

El otro Escudo de Oro de la Ciudad ha sido para Elías Palmero Villegas, «reconoce su compromiso con nuestra cultura, nuestro teatro, nuestro patrimonio y nuestra historia». Fue uno de los principales impulsores de la actividad cultural ejidense y está en posesión de la Medalla del Parlamento Europeo, que acredita una trayectoria marcada por la excelencia al servicio público. Especial trascendencia reviste su actuación en 1.983 con motivo del hallazgo del mosaico romano de Ciavieja, defendiendo con firmeza la necesidad de documentar, estudiar y conservar este vestigio y los documentos, fotografías publicaciones y testimonio que preserva y que narran la evolución cultural, social e histórica de El Ejido. Para concluir, la alcaldesa recordando que «cuando los ejidenses creemos en algo, somos capaces de hacerlo realidad».