El Ejido celebra el Día de la Bicicleta con una ruta con más de 500 ciclistas

Los amantes del ciclismo en El Ejido se echaron este domingo a la calle para celebrar la XXXVII edición del 'Día de la Bicicleta', que ... contó con más de 500 participantes. La prueba, que es totalmente gratuita, estuvo organizada por el Ayuntamiento de El Ejido y por El Corte Inglés.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, y la concejala de Deportes del Ayuntamiento, María José Martín, junto al director de Relaciones Institucionales y Comunicación de El Corte Inglés, Miguel Sainz, supervisaron el transcurso de la prueba e hicieron entrega de 20 lotes de regalos y dos bicicletas que se sortearon al término del evento entre todos los inscritos.

El primer edil destacó que «la actividad, que ha gozado de un enorme éxito de participación, se ha configurado como un día de convivencia en el que toda la familia, padres, hijos, abuelos y, también, amigos han podido disfrutar de una agradable jornada lúdica, de ocio y deportiva».

El circuito ha recorrido zonas de Ejido Norte, Ejido Centro, la Loma de la Mezquita y Santo Domingo. Más de una hora en la que los participantes recorrieron más de cinco kilómetros de manera tranquila y disfrutando del paseo. En concreto, el itinerario ha salido desde la explanada de El Corte Inglés y ha transcurrido la Avda. Alcalde García Acién, Bulevar, calle Constantino, calle Murgis, calle Barcelona, Avda. Príncipes de España, calle Reina Victoria, calle San Isidro, Plaza Manolo Escobar, calle Manolo Escobar, calle Cervantes, calle Lobero, Bulevar, calle Pravia, Paseo Juan Carlos I, calle Granada, calle Huelva, Paseo de las Lomas, Avda. Nicolás Salmerón, Calle Timón, Calle Puerto Rico, Avda. Oasis, Paseo Pedro Ponce y ha llegado a la explana de El Corte Inglés.

La edil de Deportes hizo hincapié en que «el objetivo de esta prueba es la promoción de los hábitos de vida saludable a todas las edades».

La prueba no ha tenido un carácter competitivo, sino que se realizó como un paseo a ritmo adaptado. Para los más pequeños con ruedines se dispuso de una zona con Gincana en la propia explanada del centro comercial para que pudiesen disfrutar también de este día.

Para la ocasión, se previó un amplio dispositivo de seguridad que, durante la actividad, permaneció activo y que estuvo integrado por Policía Local y voluntarios de Protección Civil, quienes en todo momento velaron por la seguridad de todos los participantes.