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El Ejido celebra el Día de la Bicicleta con una ruta con más de 500 ciclistas

El circuito ha salido desde la entrada principal del El Corte Inglés y ha recorrido distintas zonas de Ejido Norte, Ejido Centro, Loma de la Mezquita y Santo Domingo

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Un momento del evento.
Un momento del evento. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

Los amantes del ciclismo en El Ejido se echaron este domingo a la calle para celebrar la XXXVII edición del 'Día de la Bicicleta', que ... contó con más de 500 participantes. La prueba, que es totalmente gratuita, estuvo organizada por el Ayuntamiento de El Ejido y por El Corte Inglés.

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