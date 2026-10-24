El Ejido celebra el Día de las Bibliotecas bajo el lema 'Sin profesionales no hay Bibliotecas'

Con motivo de la conmemoración del Día de las Bibliotecas que se celebra cada 24 de octubre, la Red Municipal de Bibliotecas de El Ejido ... está desarrollando una programación especial bajo el lema 'Sin profesionales no hay bibliotecas'. El objetivo es poner en valor a los profesionales que trabajan día a día para garantizar el acceso a la cultura, acompañar a los lectores y hacer de las bibliotecas espacios abiertos, inclusivos y accesibles para todos.

La concejala de Cultura, Elena Gómez, destacó el papel de las Bibliotecas como «servicio esencial para la ciudadanía, que busca en ellas un lugar de encuentro, de intercambio de opiniones y de conocimiento», al tiempo que subrayó la importancia de «reconocer y visibilizar el trabajo de las personas que seleccionan y organizan sus colecciones, preservan el patrimonio, facilitan el acceso a la información, fomentan la lectura, acompañan el aprendizaje y crean actividades y servicios para responder a las necesidades de sus usuarios».

La programación arrancó hace unos días con la presentación el Yacimiento de Ciavieja del poemario 'El alma por la boca', del poeta valenciano José Iniesta. Desde ayer también está disponible en todas las bibliotecas del municipio la exposición 'La nariz de Pinocho'.

La muestra, que estará disponible hasta el 17 de diciembre, a excepción de la Biblioteca de Las Norias, que la mantendrá hasta el 11 de junio, rinde homenaje al autor Carlo Collodi y a su obra más destacada 'Las aventuras de Pinocho'.

Asimismo, durante los días 22, 23 y 24 de octubre el espectáculo de marionetas 'Cuentos… o no…', a cargo de la compañía Axioma, recorre las Bibliotecas de Balerma, Santa María del Águila, Las Norias, San Agustín y El Ejido.