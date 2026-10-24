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El Ejido celebra el Día de las Bibliotecas bajo el lema 'Sin profesionales no hay Bibliotecas'

La edil de Cultura, Elena Gómez, destaca el papel de las Bibliotecas como «servicio esencial para la ciudadanía, que busca en ellas un lugar de encuentro, de intercambio de opiniones y de conocimiento»

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Una actividad en una biblioteca de El Ejido.

Javier Cortés

El Ejido

Con motivo de la conmemoración del Día de las Bibliotecas que se celebra cada 24 de octubre, la Red Municipal de Bibliotecas de El Ejido ... está desarrollando una programación especial bajo el lema 'Sin profesionales no hay bibliotecas'. El objetivo es poner en valor a los profesionales que trabajan día a día para garantizar el acceso a la cultura, acompañar a los lectores y hacer de las bibliotecas espacios abiertos, inclusivos y accesibles para todos.

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