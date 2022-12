El Ejido brinda con Athenaa en sus IV Premios por un cuarto de siglo defendiendo el patrimonio

El auditorio de El Ejido acogió en la noche del viernes la cuarta gala de entrega de premios de la asociación cultural Athenaa. Un acto que en esta ocasión adquiría una relevancia si cabe mayor puesto que además se enmarca en la celebración del 25 aniversario de la entidad. Un cuarto de siglo defendiendo y promocionando el patrimonio histórico, cultural y natural de El Ejido por el que brindaron a la finalización de la entrega de galardones con una copa de cava.

El alcalde, Francisco Góngora, era el encargado de abrir el acto, destacando que «para el Ayuntamiento es un proyecto motor la recuperación y puesta en valor de nuestro Patrimonio como acredita la puesta en valor del Yacimiento de Ciavieja con la reciente inauguración del Centro de Visitantes, la Colección Arqueológica, la recuperación del pedestal de Porcia Maura o con la cesión del pedestal de Caracalla», por lo que animo a la asociación «a seguir trabajando por la riqueza histórica, cultural y natural del municipio de la mano del Consistorio».

Llegó entonces el momento de entrega de los premios de esta cuarta edición.

El primer galardón de la noche fue 'In Memoriam' para reconocer al ingeniero, epigrafista latino, arqueólogo y profesor Eduardo Saavedra y Moragas por su aportación concluyente para que en 1872 se fijase definitivamente el emplazamiento de la ciudad de Murgi donde hoy se conoce.

El premio al Colectivo fue para la Asociación Cultural 'Abuxarra', por fomentar y mantener las raíces culturales de la Alpujarra.

El galardón a la trayectoria profesional fue para la arqueóloga e historiadora de la antigüedad Ángela Suárez Márquez, ya que fue la persona encargada de gestionar y dirigir la primera excavación en el Yacimiento de Ciavieja.

Desde la asociación Athenaa se quiso en esta ocasión realizar una mención especial, que fue para Manuel Vargas Sánchez, por su divulgación del patrimonio local entre el alumnado del CEIP Tierno Galván y también se otorgó una distinción a José del Sagrado Doménech, por ser socio impulsor en la defensa del patrimonio.

Por otra parte, durante el transcurso de la noche, se proyectó un vídeo resumen que recogía la historia de esta asociación en la que el municipio ejidense está muy presente desde el descubrimiento del mosaico romano en Ciavieja hasta la actualidad, con la puesta en valor del Yacimiento Arqueológico y con la construcción del centro de visitantes y el avance de las excavaciones.

La música y el arte tuvieron un papel destacado en esta gala, donde tras la entrega de los premios se pudo disfrutar de varias actuaciones tanto musicales, como la del Conservatorio Profesional de Música de El Ejido, como de baile y acrobacias en altura.

Cerró el acto el presidente de Athenaa, Samuel Caro, que durante su discurso presentó la nueva perspectiva y línea de actuación de la asociación.

«No se trata solo de dar a conocer, sino también de poner en valor, no se puede proteger lo que no se conoce, ni de lo que no se conoce el valor o importancia que tiene, y no se puede divulgar y hacer que sea de todos», señaló Caro, quien añadió que llamó a no ser un pueblo sin pasado. «Si eliminamos nuestro patrimonio, perdemos la oportunidad de conocer nuestra historia, seremos un pueblos con Alzheimer».

Athenaa se propone así un objetivo nuevo, «ayudar a crear raíces por la tierra que nos vio nacer, nos da de comer y nos proporciona oportunidades de futuro. Debemos ser conscientes de qué le vamos a dejar a las generaciones del mañana, qué vamos a ser nosotros para ellos. Somos hoy el pasado del mañana».

De esta manera, Caro apuntó a la necesidad de plantearse «qué tipo de mundo vamos a dejar a las generaciones venideras, qué memoria y qué recuerdos, qué bienes patrimoniales del pasado y actuales. Vivimos en una sociedad que parece carente de valores y responsabilidades, hagamos que no llegue hasta el punto de que en el mañana no sepan en realidad quiénes somos hoy».