El Ejido blinda su idilio con las letras con los más pequeños dando su «hasta pronto» a una Feria del Libro de récords

La Plaza Mayor de El Ejido ha bajado este domingo el telón de su decimoséptima Feria del Libro consolidando un modelo que aúna la excelencia ... literaria de las grandes figuras nacionales con una apuesta decidida por el fomento de la lectura desde la base. En una jornada marcada por el ambiente familiar y el sol de primavera, este 19 de abril de 2026 ha servido para certificar que el evento no solo es un referente comercial para el sector, sino un espacio de convivencia ciudadana donde los más pequeños han sido los absolutos protagonistas. Entre risas, talleres y la melodía de un saxofón que ha puesto la nota musical al cierre, el municipio ha despedido una de las ediciones más ambiciosas que se recuerdan en la comarca del Poniente.

El programa de clausura ha puesto el foco en la infancia, entendiendo que el futuro de las ferias reside en los lectores que hoy apenas empiezan a descubrir sus primeras historias. El Bicho Verde ha cautivado a las familias con sus «bebecuentos», una propuesta diseñada para estimular los sentidos de los más lactantes, mientras que el reconocido narrador Filiberto Chamorro ha vuelto a demostrar su maestría en el cuentacuentos familiar, logrando un lleno absoluto en los espacios habilitados. A estas actividades se sumó la representación de 'Cuentos del Señor Don Nadie', a cargo de Sandra Cerezo, una pieza que logró atrapar la atención de grandes y pequeños, fusionando la tradición oral con una puesta en escena cargada de carisma y sensibilidad.

Más allá de la narración, la Plaza Mayor se transformó durante toda la mañana en un centro de creatividad al aire libre. La proliferación de talleres didácticos y los ya tradicionales pintacaras generaron un flujo constante de público que llenó de color el corazón del municipio, demostrando que la Feria del Libro de El Ejido ha sabido evolucionar hacia un festival cultural integral. La música en directo, protagonizada por el saxofón, acompañó el trasiego de los visitantes que aprovecharon las últimas horas para adquirir ejemplares y disfrutar de un entorno que, durante los últimos días, ha sido el epicentro del pensamiento y la narrativa en la provincia de Almería.

Esta clausura festiva llega tras una semana de intensa actividad en la que El Ejido ha demostrado un músculo organizativo capaz de atraer a los escritores más relevantes del panorama actual. Por los stands y las salas de firmas de esta edición han desfilado nombres de la talla de Santiago Posteguillo, maestro de la novela histórica; Juan del Val, cuya capacidad de convocatoria ha vuelto a quedar patente; Luz Gabás, con su cuidada narrativa; o el periodista y escritor Vicente Vallés. La presencia de estos autores de primera línea ha situado a la feria ejidense en una posición de privilegio, logrando atraer a lectores no solo de la localidad, sino de diversos puntos de la geografía andaluza, atraídos por un programa que equilibra perfectamente el éxito de ventas con la calidad literaria.

Con la recogida de las últimas casetas, el balance institucional y vecinal no puede ser más positivo. La XVII Feria del Libro de El Ejido se despide reafirmando su capacidad para dinamizar la economía local y fortalecer el tejido cultural del municipio. El éxito de asistencia en esta última jornada, dedicada a la cantera de lectores, asegura el relevo generacional para una cita que ya es imprescindible. El Ejido cierra así sus libros por este año, pero deja abierta la puerta a una próxima edición que, a buen seguro, seguirá buscando la excelencia entre las páginas de los mejores autores del tiempo presente.