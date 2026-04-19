Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Decenas de pequeños toman parte del cierre de la Feria del Libro de El Ejido. R. I.

El Ejido blinda su idilio con las letras con los más pequeños dando su «hasta pronto» a una Feria del Libro de récords

La Plaza Mayor clausura su decimoséptima edición con una explosión de actividades infantiles y el eco del éxito de grandes autores como Santiago Posteguillo o Luz Gabás

Javier Cortés

El Ejido

Domingo, 19 de abril 2026, 17:23

Comenta

La Plaza Mayor de El Ejido ha bajado este domingo el telón de su decimoséptima Feria del Libro consolidando un modelo que aúna la excelencia ... literaria de las grandes figuras nacionales con una apuesta decidida por el fomento de la lectura desde la base. En una jornada marcada por el ambiente familiar y el sol de primavera, este 19 de abril de 2026 ha servido para certificar que el evento no solo es un referente comercial para el sector, sino un espacio de convivencia ciudadana donde los más pequeños han sido los absolutos protagonistas. Entre risas, talleres y la melodía de un saxofón que ha puesto la nota musical al cierre, el municipio ha despedido una de las ediciones más ambiciosas que se recuerdan en la comarca del Poniente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las 16 calles de Granada que van a instalar lomos de asno a partir del lunes
  2. 2

    Un puerto escondido tierra adentro para las narcolanchas que operan en Granada y Almería
  3. 3 Muere un hombre mientras practicaba barranquismo en Nigüelas
  4. 4 La Junta duplica en valoración positiva al Gobierno central entre los andaluces
  5. 5

    Estos son los 7 pueblos de Granada que dejan de estar en riesgo de despoblación
  6. 6

    El Granada CF, forzado a una docena de fichajes
  7. 7

    Las principales novedades del Granada CF para Albacete, en los laterales
  8. 8

    'Persecuciones' por tierra y aire en la Base de Armilla
  9. 9 Investigan si un asistente al mitin de Vox en Granada usó un arma prohibida en la trifulca
  10. 10 Aviso de un cardiólogo: «No hagas todo esto después de las seis de la tarde»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Ejido blinda su idilio con las letras con los más pequeños dando su «hasta pronto» a una Feria del Libro de récords

El Ejido blinda su idilio con las letras con los más pequeños dando su «hasta pronto» a una Feria del Libro de récords