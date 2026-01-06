El Ejido da la bienvenida al 2026 con un concierto de la Orquesta Sinfónica OSCEL

El Auditorio de El Ejido acogió la noche del pasado 3 de enero el Concierto de Año Nuevo, de la mano de la joven Orquesta ... Sinfónica OSCEL, bajo la dirección de José Antonio Guerrero. La OSCEL ofreció un elegante y bello repertorio de temas, de los que disfrutó el público asistente, entre los que estuvo la parlamentaria andaluza Julia Ibáñez.

Un total de once composiciones para disfrutar de la tarde noche, con temas como 'Toreadores' de G. Bizet, 'Sandpaper' de Leroy Anderson; 'Vals de Shostakovich' de D. Shostakovich; 'Christmas That Special Time' de Calvin Cluster; o Polka Tris Tras, de J. Strauss, entre otras.

Asimismo, el Auditorio de El Ejido se llenó a mediados de diciembre del pasado año para disfrutar de la celebración de la Gala de Navidad 2025, organizada por el Ayuntamiento, a través del área de Servicios Sociales, con la colaboración de Atende, empresa encargada del servicio de ayuda a domicilio.

Así, cerca de un millar de personas de la tercera edad del municipio llenaron el patio de butacas para disfrutar de una tarde en la que se convirtieron en protagonistas y que sirvió para rendir homenaje a este importante colectivo. El evento contó con actuaciones musicales y con regalos para todos los asistentes.