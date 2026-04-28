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'El Ejido, balcón de la Alpujarra' logra el primer premio del Concurso de Carrozas de San Marcos 2026

Se repartieron más de 2.500 euros en premios

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El primer premio
El primer premio. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido contó este pasado domingo con los miembros del jurado calificador de las Carrozas de la Procesión-Romería de San Marcos ... 2026, nombrado por la concejalía de Cultura, que expusieron sus diferentes puntos de vista al respecto y elevaron las puntuaciones correspondientes para la concesión de los siguientes premios: el primer premio, con 1.200 euros y diploma a la carroza, fue para 'El Ejido, balcón de la Alpujarra'. El segundo premio, de 900 euros y diploma a la carroza, fue para 'Entre tantos 2026', y el tercer premio, de 700 euros y diploma a la carroza, fue para 'Cortijo Las Esperillas'.

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'El Ejido, balcón de la Alpujarra' logra el primer premio del Concurso de Carrozas de San Marcos 2026

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