'El Ejido, balcón de la Alpujarra' logra el primer premio del Concurso de Carrozas de San Marcos 2026

Javier Cortés El Ejido 28/04/2026 a las 16:29h.

El Ayuntamiento de El Ejido contó este pasado domingo con los miembros del jurado calificador de las Carrozas de la Procesión-Romería de San Marcos ... 2026, nombrado por la concejalía de Cultura, que expusieron sus diferentes puntos de vista al respecto y elevaron las puntuaciones correspondientes para la concesión de los siguientes premios: el primer premio, con 1.200 euros y diploma a la carroza, fue para 'El Ejido, balcón de la Alpujarra'. El segundo premio, de 900 euros y diploma a la carroza, fue para 'Entre tantos 2026', y el tercer premio, de 700 euros y diploma a la carroza, fue para 'Cortijo Las Esperillas'.