Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde de El Ejido en el Salón de Plenos. IDEAL

El Ejido hace balance de la Mesa del Trabajo de Prevención

La pictorización del centro de Servicios Sociales o el inicio de la escuela de tenis de mesa adaptado, fueron actividades realizadas durante el primer semestre

J. Cortés

El Ejido

Jueves, 11 de diciembre 2025, 17:39

Comenta

La concejala de Discapacidad, Salud Mental y Prevención de Adicciones, María del Mar Martínez, realizó hace unos días un balance del año «muy positivo, reflejando ... un avance significativo en participación, inclusión y bienestar comunitario».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En la UCI la clienta de un hotel del Centro de Granada tras electrocutarse en el spa
  2. 2 El SAS vacunará de la gripe en el Nevada y el Granaíta este sábado
  3. 3 Confirmado por la DGT: los vehículos que no tienen que llevar la baliza V16 y cuándo se usarán los triángulos
  4. 4 Descartan la «intencionalidad» en el accidente de una mujer en un spa de Granada
  5. 5 Cuando Robe Iniesta fue granadino
  6. 6 El restaurante de Granada en el que Ilia Topuria y Paco León probaron la «esencia granadina»
  7. 7

    Investigan varios intentos de robo en casas en Armilla
  8. 8

    El Granada CF cierra sus cuentas anuales con un déficit de ocho millones
  9. 9 El día en el que vuelven las lluvias a Granada: los meteorólogos lo tienen claro
  10. 10 Maite, la granadina que reparte comida a los más necesitados de su pueblo de forma altruista cada año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Ejido hace balance de la Mesa del Trabajo de Prevención

El Ejido hace balance de la Mesa del Trabajo de Prevención