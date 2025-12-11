El Ejido hace balance de la Mesa del Trabajo de Prevención
La pictorización del centro de Servicios Sociales o el inicio de la escuela de tenis de mesa adaptado, fueron actividades realizadas durante el primer semestre
J. Cortés
El Ejido
Jueves, 11 de diciembre 2025, 17:39
La concejala de Discapacidad, Salud Mental y Prevención de Adicciones, María del Mar Martínez, realizó hace unos días un balance del año «muy positivo, reflejando ... un avance significativo en participación, inclusión y bienestar comunitario».
Así, a lo largo del año se impulsaron mesas de trabajo estables para fortalecer la coordinación entre entidades, recoger las necesidades reales y diseñar respuestas ajustadas, además de desarrollar actividades de ocio inclusivo con las que fomentar la autonomía, la convivencia y la participación activa, a las que se unen galas, jornadas, acciones de sensibilización a la ciudadanía y los campamentos y programas de verano, que, además, «se han consolidado como uno de los recursos mejor valorados por usuarios y familias, para las que se convierte en un respiro familiar», según remarcó la edil.
Asimismo, se analizó el trabajo desarrollado por las mesas de trabajo de accesibilidad y de sensibilización durante el primer semestre, a través de las que se impulsaron proyectos como la pictorización del centro de Servicios Sociales y otros edificios municipales, la línea verde como servicio gratuito, pulseras de identificación o el inicio de la escuela de tenis de mesa adaptado, en colaboración con el IMD de El Ejido.
En cuanto al segundo semestre del año, la cuantía de ayudas y becas en materia de discapacidad fue de 21.531,65 euros, una cifra que se complementa con las bonificaciones que realiza el Ayuntamiento en distintos impuestos municipales.
