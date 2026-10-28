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El Ejido avanza en las obras del IV Plan de Refuerzo con pavimentación del Polígono de Ciavieja y aparcamientos del cementerio

La intervención tiene como objetivos mejorar el estado de las vías públicas y mejorar las condiciones de seguridad, funcionalidad y confort de los desplazamientos

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Una de las actuaciones en el municipio.

Javier Cortés

El Ejido

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, junto al concejal de Obras Públicas, David Fernández, han realizado una visita técnica para supervisar las obras de ... reasfaltado que se están desarrollando el Polígono Industrial de Ciavieja, una actuación que se incluye en el IV Plan de Regeneración y Refuerzo puesto en marcha por el Ayuntamiento de El Ejido.

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El Ejido avanza en las obras del IV Plan de Refuerzo con pavimentación del Polígono de Ciavieja y aparcamientos del cementerio

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