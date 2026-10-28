El Ejido avanza en las obras del IV Plan de Refuerzo con pavimentación del Polígono de Ciavieja y aparcamientos del cementerio

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, junto al concejal de Obras Públicas, David Fernández, han realizado una visita técnica para supervisar las obras de ... reasfaltado que se están desarrollando el Polígono Industrial de Ciavieja, una actuación que se incluye en el IV Plan de Regeneración y Refuerzo puesto en marcha por el Ayuntamiento de El Ejido.

La intervención tiene como objetivos mejorar el estado de las vías públicas y mejorar las condiciones de seguridad, funcionalidad y confort de los desplazamientos, mediante la renovación del firme en aquellas calles que presentan mayores necesidades de conservación.

En concreto, esta actuación ha contemplado el reasfaltado de las calles: la Avenida de Ciavieja, Calle Bética, Calle Mosaico, Calle Murgis y los aparcamientos del cementerio.

Estas obras de reasfaltado realizadas en el Polígono Industrial Ciavieja se suman a las ejecutadas este año en Santa María del Águila, San Agustín, Las Norias y el Polígono Industrial de La Redonda.

A través de este IV Plan de Regeneración y Refuerzo, dotado con más de dos millones de euros y que permitirá mejorar más de 70 calles de todo el municipio, el Ayuntamiento continúa impulsando actuaciones de conservación y mejora de la red viaria municipal, atendiendo de forma progresiva las necesidades destacadas en el término municipal.