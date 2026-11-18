El Ayuntamiento de El Ejido acogió un encuentro de trabajo entre representantes del sector turístico, la concejala de Turismo, María Herminia Padial, y las consultoras ... Teresa Rodríguez y Ana Azorín, de Sien Consulting, para avanzar en la elaboración del Plan Estratégico de Turismo y Gestión Inteligente de El Ejido 2027-2031, un documento que marcará el modelo turístico del municipio y establecerá las principales líneas de actuación para impulsar su desarrollo durante los próximos años.

Entre los objetivos de este Plan Estratégico están: integrar el turismo en la gestión municipal y reforzar la gobernanza público-privada; construir una identidad turística basada en los valores diferenciales del municipio; diversificar la oferta turística, reducir la estacionalidad y posicionar el destino; impulsar un modelo de desarrollo turístico sostenible, competitivo e inteligente; y diseñar un plan de proyectos operativo y evaluable, con un sistema de seguimiento adaptado a cada acción.

Durante el encuentro se abordaron las principales fortalezas y potencialidades del destino, así como los retos y oportunidades que se presentan de cara al futuro. Asimismo, se recogieron propuestas y posibles líneas de actuación que contribuirán a definir una estrategia adaptada a las características, recursos y necesidades del municipio.

La concejal de Turismo, María Herminia Padial, destacó la importancia de contar con la implicación directa de los profesionales y empresas del sector en este proceso, subrayando que «su experiencia y conocimiento en el sector turístico del municipio son fundamentales para unificar criterios y establecer una hoja de ruta que permita seguir fortaleciendo la competitividad y el posicionamiento turístico de El Ejido».

Antes de esta dinámica con los representantes de nuestro sector local, la reunión de la Comisión interdepartamental se ha reunido con Técnicos y Jefes de Área implicados en el Turismo para abordar de forma transversal temas que deben contemplarse en este Plan Estatrégico.

La consultora Sien visitará desde este martes hasta el jueves las instalaciones de nuestras empresas turísticas locales, así como los principales recursos turísticos para llevarse una mejor e impresión real de nuestro destino turístico.

El futuro Plan Estratégico de Turismo y Gestión Inteligente 2027-2031 será una herramienta clave para orientar las acciones turísticas de los próximos años, avanzar hacia un modelo de destino más innovador, sostenible y competitivo, y aprovechar de manera inteligente los recursos y atractivos con los que cuenta el municipio.