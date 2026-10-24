El Ejido avanza en la construcción de la nueva biblioteca y sala de estudio en la estación de autobuses

Las obras de construcción de la nueva biblioteca y sala de estudio de en la estación de autobuses de El Ejido avanzan con la ejecución ... de los trabajos de demolición y las primeras actuaciones de estructura y albañilería.

El proyecto, que permitirá recuperar el inmueble y transformarlo en un espacio cultural y educativo de referencia, cuenta con una inversión de 3.263.414 euros y abarca una superficie de 3.200 metros cuadrados. Los trabajos comenzaron el pasado mes de agosto y cuentan con un plazo de ejecución de 12 meses.

La alcaldesa, Julia Ibáñez, el concejal de Obras Públicas, David Fernández, y la concejala de Cultura, Elena Gómez, realizaron una visita técnica para comprobar cómo se están desarrollando las actuaciones en esta primera fase, que se han centrado principalmente en la demolición de los elementos existentes para preparar el edificio de cara a su nueva configuración.

Entre los trabajos realizados se encuentran la retirada de los cerramientos exteriores, la tabiquería interior, los falsos techos y los revestimientos, así como la demolición completa de los aseos de las dos plantas.

También se desmontaron las instalaciones existentes de saneamiento, recogida de aguas pluviales, electricidad y fontanería, además de las carpinterías exteriores metálicas, las interiores de madera y el muro cortina de la fachada norte. A estas actuaciones se suman la demolición de parte del forjado de hormigón para construir una nueva escalera y la retirada de los elementos existentes en la cubierta.

Para facilitar el desarrollo de las obras, fue necesario trasladar la parada de taxis, desmontando la pérgola existente y habilitando una nueva zona de estacionamiento situada a unos 50 metros de la estación.

En paralelo, ya se están ejecutando los trabajos de albañilería en la planta sótano, donde se están realizando las divisiones interiores mediante un sistema de doble tabique acústico de pladur, con el objetivo de garantizar el aislamiento acústico, ya que albergarán salas de ensayo. Asimismo, en las plantas baja y primera se ejecutó la tabiquería destinada a la distribución de los aseos.

En materia de estructura, se colocaron placas de anclaje y perfiles metálicos para ampliar la terraza existente en la planta alta. También se reforzó una viga en la planta del torreón para posibilitar la salida del ascensor.

La actuación incluye, además, la gestión y el transporte de los residuos generados durante las demoliciones, así como la implantación de las medidas, dotaciones y medios necesarios para garantizar la seguridad y salud durante la ejecución de los trabajos.

La intervención avanza conforme al desarrollo previsto para esta fase y permitirá renovar las instalaciones de la estación de autobuses, adaptando sus espacios y mejorando su distribución y funcionalidad para ofrecer un servicio más adecuado a las necesidades de los usuarios.

Diseño funcional y moderno

El edificio, construido a finales de los años 90, destaca por su luminosidad natural, techos altos y amplios espacios diáfanos, lo que lo hace adecuado para albergar áreas de lectura, estudio, trabajo, informática y ludoteca. La distribución se organiza en varias plantas: el sótano incluirá espacios para bandas municipales y archivo; la planta baja concentrará la actividad principal con zonas de consulta y trabajo; y la planta superior estará destinada al estudio en un ambiente silencioso.

El diseño apuesta por una imagen moderna y acogedora, con materiales como la madera y espacios funcionales y accesibles. Se renovarán las instalaciones, aseos y fachadas para mejorar la eficiencia y el confort, incorporando nuevos acristalamientos y elementos de control solar. Además, se garantizará la accesibilidad con itinerarios adaptados y un ascensor, reforzando el carácter inclusivo del edificio.