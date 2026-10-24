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El Ejido avanza en la construcción de la nueva biblioteca y sala de estudio en la estación de autobuses

La actuación cuenta con un presupuesto de adjudicación de más de 3,26 millones de euros y permitirá renovar las instalaciones y mejorar su funcionalidad

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La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, visita las obras de esta construcción.

Javier Cortés

El Ejido

Las obras de construcción de la nueva biblioteca y sala de estudio de en la estación de autobuses de El Ejido avanzan con la ejecución ... de los trabajos de demolición y las primeras actuaciones de estructura y albañilería.

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