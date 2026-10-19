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El Ejido arrancará la Semana Saludable con mesa informativa sobre hábitos saludables y nutrición

Desde el 19 al 24 de octubre, el municipio acogerá más de 60 propuestas de salud

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Una de las actividades celebradas en la edición del año pasado de la Semana Saludable.

Javier Cortés

El Ejido

Más de sesenta propuestas gratuitas conforman la 13ª Semana Saludable de El Ejido, una iniciativa organizada por la Concejalía de Participación, Juventud y Educación, que ... se celebrará del 19 al 24 de octubre, con el objetivo de promover entre la población hábitos que contribuyan a mejorar el bienestar, la salud y la calidad de vida de los ciudadanos.

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