El Ejido arrancará la Semana Saludable con mesa informativa sobre hábitos saludables y nutrición

Más de sesenta propuestas gratuitas conforman la 13ª Semana Saludable de El Ejido, una iniciativa organizada por la Concejalía de Participación, Juventud y Educación, que ... se celebrará del 19 al 24 de octubre, con el objetivo de promover entre la población hábitos que contribuyan a mejorar el bienestar, la salud y la calidad de vida de los ciudadanos.

La programación arrancará hoy con una sesión de Escuela de Espalda, impartida por un fisioterapeuta del Distrito Sanitario Poniente, en el Centro de Participación Activa de 09.15 horas a 10.30 horas.

También se instalará una mesa informativa sobre hábitos saludables en el Consultorio de Matagorda, de 12.00 horas a 13:00 horas, y se celebrará un taller de relajación, impartido por una enfermera especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria del Distrito Sanitario Poniente, en el Pabellón de Usos Múltiples de Matagorda, en el mismo horario.

La jornada del lunes se completará con un taller de nutrición sobre alimentación saludable y pesaje para personas con movilidad reducida, organizado por la Asociación Aspaym Almería, que tendrá lugar a las 17.00 horas en el Centro Asociativo Municipal.

El martes 20 de octubre continuará la programación con una sesión dedicada al suelo pélvico, impartida por un fisioterapeuta del Distrito Sanitario Poniente, de 09.15 horas a 10.30 horas en el Centro de Participación Activa. Un taller de relajación, de 09.30 horas a 11.00 horas en el Centro de Salud Ejido Norte, impartido por una enfermera especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria.

Más actividades

Ese mismo día se celebrará un taller sobre enfermedades crónicas, organizado conjuntamente por Cruz Roja y el Distrito Sanitario Poniente, a las 10.00 horas en el Centro de Participación Activa, y una charla sobre hipertensión arterial, organizada por Uniprosal, a las 10.00 horas en el Club de la 3.ª Edad de Matagorda.

El miércoles 21 de octubre será una de las jornadas con mayor número de propuestas. El Distrito Sanitario Poniente instalará un stand de cribados poblacionales, promoción de hábitos saludables y campaña de vacunación en el Mercadillo de El Ejido, de 09.30 horas a 13.00 horas. Además, se celebrará una sesión de tonificación muscular, de 09.30 horas a 11.00 horas, en el Centro de Participación Activa.

A las 10.00 horas tendrá lugar la charla «Nutrición y fuerza en la menopausia», impartida por la dietista Marina Moreno y la fisioterapeuta Judith Úbeda, de la Asociación Soy Especial y Qué, en el Centro Neurovita. El jueves 22 de octubre se desarrollará una nueva sesión de coordinación y equilibrio, impartida por un fisioterapeuta del Distrito Sanitario Poniente, de 09.15 horas a 10.30 horas en el Centro de Participación Activa.

Atelier Fisioterapia ofrecerá dos talleres relacionados con el bienestar familiar. A las 11.00 horas se celebrará «Más descanso, menos dudas: comprendiendo el sueño de tu bebé», mientras que a las 17:00 horas tendrá lugar «Querernos entre pañales: fortalecer la pareja tras el nacimiento».