El Ejido arranca los talleres de digitalización y memoria para mayores

El Ayuntamiento, a través del área de Servicios Sociales, puso en marcha talleres de memoria y digitalización en los trece centros municipales de mayores del ... municipio, en el marco de los programas de 'Participación Activa' dirigidos a este colectivo.

Ambas iniciativas tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas mayores, promoviendo el mantenimiento de sus capacidades cognitivas, el aprendizaje de nuevas habilidades y el desarrollo de herramientas que les permitan desenvolverse con mayor autonomía en su vida cotidiana. Los talleres son gratuitos y están impartidos por personal propio del Área, lo que permite ofrecer una atención cercana y adaptada a las necesidades de los usuarios.

La concejala de Servicios Sociales, Delia Mira, destacó que «es fundamental ofrecer a nuestros mayores oportunidades para mantenerse activos, seguir aprendiendo y participar plenamente en la vida social del municipio. Con estos talleres trabajamos tanto la estimulación de la memoria como el acceso a las nuevas tecnologías, dos aspectos que contribuyen a reforzar su autonomía, su bienestar y su calidad de vida».

Los talleres de memoria están orientados a ejercitar las capacidades cognitivas mediante juegos, dinámicas y ejercicios prácticos diseñados para trabajar distintas funciones cerebrales, como la memoria, la atención, la concentración, el lenguaje, el razonamiento matemático y las habilidades visuales y espaciales.

Las actividades se adaptan a las características y necesidades de las personas participantes y buscan mantener la mente activa, reforzar las capacidades cognitivas y contribuir a prevenir o retrasar el deterioro cognitivo asociado al envejecimiento. «De esta manera, se fomenta un envejecimiento activo y saludable a través de propuestas que combinan el entrenamiento mental con la participación y la convivencia», ha indicado Mira.

Por su parte, los talleres de digitalización buscan mejorar las competencias tecnológicas de las personas mayores y facilitar su adaptación a una sociedad cada vez más digitalizada. Las sesiones, de una hora y media de duración, se centran principalmente en el manejo de teléfonos móviles y en el aprendizaje de herramientas y aplicaciones de uso cotidiano.

Los contenidos se ajustan a las necesidades e intereses de los participantes, con el propósito de que puedan utilizar las tecnologías de la información y la comunicación con mayor seguridad y confianza. La edil explicó que «el aprendizaje de estas herramientas facilita la comunicación con familiares y amigos, el acceso a recursos digitales y la realización de gestiones cotidianas, contribuyendo a reducir las barreras tecnológicas, a favorecer la participación social y evitar que se sientan excluidos de los avances digitales».