 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

El Ejido

  1. Portada
  2. El Ejido

El Ejido arranca los talleres de digitalización y memoria para mayores

Los programas trabajan la estimulación cognitiva y las competencias digitales para favorecer la autonomía personal y un envejecimiento activo y saludable

Regala esta noticia
Añádenos en Google
Los talleres de memoria son importantes para los mayores.

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento, a través del área de Servicios Sociales, puso en marcha talleres de memoria y digitalización en los trece centros municipales de mayores del ... municipio, en el marco de los programas de 'Participación Activa' dirigidos a este colectivo.

Esta funcionalidad es exclusiva para usuarios registrados.

Inicia sesión Crea tu cuenta

Reporta un error

[]

El Ejido arranca los talleres de digitalización y memoria para mayores

[]

El Ejido arranca los talleres de digitalización y memoria para mayores