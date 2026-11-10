El Ejido arranca el programa formativo de Participación Ciudadana

La Unidad de Participación Ciudadana, Educación y Juventud del Ayuntamiento de El Ejido puso en marcha una nueva edición del Programa Formativo para este curso ... 2026/27 que incluye numerosas acciones que se desarrollan entre noviembre y mayo.

Las acciones gratuitas se desarrollarán en el Centro Asociativo Municipal y ofrecerán a los participantes la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y herramientas útiles para su vida cotidiana, a través de talleres y charlas impartidos por distintas entidades colaboradoras.

La primera de las actividades arrancó el pasado 4 de noviembre, sobre 'Contenido IA para tu día a día' enmarcada en el proyecto Click-A de Cruz Roja. El calendario continuará el 2 de diciembre con la formación '¿Cómo prevenir estafas por teléfono y por correo electrónico? Ya en 2027, el 14 de enero se celebrará el taller 'Obtención y uso de certificados para inmigrantes', y el 11 de febrero tendrá lugar 'Retoque fotográfico con IA', impartidas por Cruz Roja.

El 10 de marzo se celebrará un taller de 'Salud Auditiva', a cargo de Multiópticas. El 14 de abril, el 'Taller de Nutrición: alimentación saludable y pesaje para personas con movilidad reducida', impartido por la Asociación Aspaym. La última actividad del calendario formativo será el 5 de mayo con la charla 'Diabetes, ¿Y qué pasa?, de la asociación Adial.

Las personas interesadas en participar o ampliar información sobre las distintas actividades pueden contactar con la Unidad de Participación Ciudadana, Educación y Juventud en el teléfono 950 54 10 00, extensión 3030, o consultar la página web www.participación.elejido.es.