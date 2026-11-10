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El Ejido arranca el programa formativo de Participación Ciudadana

Se desarrollará hasta mayo en el Centro Asociativo Municipal e incluye acciones sobre nuevas tecnologías, IA, seguridad digital, nutrición y salud

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Presentación del programa formativo de este curso.

Javier Cortés

El Ejido

La Unidad de Participación Ciudadana, Educación y Juventud del Ayuntamiento de El Ejido puso en marcha una nueva edición del Programa Formativo para este curso ... 2026/27 que incluye numerosas acciones que se desarrollan entre noviembre y mayo.

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