El Ejido apuesta por un modelo de turismo que combine desarrollo y progreso social En el marco del Día Mundial del Turismo 2025 se celebra una jornada en el Jardín de La Almunya del Sur

El alcalde de El Ejido durante el acto por el Día del Turismo en el Jardín de La Almunya del Sur.

El Ayuntamiento de El Ejido ha celebrado el Día Mundial del Turismo, que se celebra cada 27 de septiembre, destacando su apuesta por un modelo sostenible que combine desarrollo económico, progreso social y protección del entorno.

Bajo el lema 'Turismo y transformación sostenible' se ha celebrado una jornada en el Jardín de La Almunya del Sur, con visita guiada por su responsable Carlos Collado, con una mesa redonda sobre la transformación sostenible a través de futuros talentos con la profesora Mª Carmen García y estudiantes del Grado de Turismo de la UAL. La jornada ha contado con la presencia de la Heladería La Yaya que se ha sumado al encuentro llevando helados de pimiento.

El alcalde, Francisco Góngora, ha agradecido la presencia de personas que «aman este municipio y comparten un objetivo común: cuidar nuestro turismo para que sea cada día más sostenible y humano». Con estas palabras ha puesto en valor el esfuerzo compartido de empresas, trabajadores y vecinos para consolidar un modelo turístico responsable en El Ejido.

Durante el acto, ha destacado que «la sostenibilidad turística va más allá de la protección de playas, costa, campo o negocios. Significa también cuidar a las personas, garantizar que el turismo siga siendo fuente de vida, empleo y orgullo para quienes residen en el municipio, y ofrecer a las visitantes experiencias auténticas que respeten y preserven lo que hace único a El Ejido: su gastronomía, su agricultura, su mar, sus tradiciones y sus recursos naturales».

El Ejido continúa avanzando en un modelo de desarrollo turístico que sitúa la sostenibilidad como eje central, combinando el cuidado del entorno natural con la innovación, la movilidad y la calidad de vida de residentes y visitantes. Un ejemplo de ello son los proyectos del Plan de Sostenibilidad Turística: el antiguo Cuartel de Carabineros, que se va a convertir en un Centro de Experiencias Gastronómicas y el Jardín Mediterráneo, junto al Castillo de Guardias Viejas, con los que se están rehabilitando dos espacios del patrimonio local natural e histórico de El Ejido y con los que se va a diversificar la oferta municipal turística.

Por su parte, la concejal de Turismo, María Herminia Padial, ha indicado que «la apuesta por la calidad y la sostenibilidad es una pieza clave de nuestro turismo como reflejan los talleres y excursiones al Paraje de Punta Entinas-Sabinar, las rutas en barco para concienciar sobre la posidonia o las campañas medioambientales como 'Mi Playa Bonica', 'Tu Playa Limpia' junto a Avanza en Verde o 'Mares que Saben' en colaboración con la Junta de Andalucía, que son ejemplo de cómo las instituciones, empresas y ciudadanía se unen para cuidar lo que es de todos».

El delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Juan José Alonso, ha explicado que «resulta evidente la firme apuesta que se ha realizado en el municipio para impulsar este importante recurso, que constituye una auténtica palanca de desarrollo. Desde la Junta de Andalucía tenemos un serio compromiso con este fin, y apoyamos esta labor gracias a las subvenciones del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), con proyectos como el Jardín Mediterráneo y la rehabilitación del Cuartel de Carabineros. Son muchos los municipios en los que la Junta de Andalucía trabaja y trabajará codo con codo junto a ellos, mediante estas subvenciones que alcanzan una inversión total de más de 28 millones de euros en la provincia, con el propósito de consolidar y proyectar el turismo en Almería como un verdadero motor de desarrollo sostenible y de transformación».

Turismo Sostenible

Así, el municipio impulsa este modelo de turismo con iniciativas como experiencias de agroturismo, con visitas guiadas a explotaciones agrícolas que aplican técnicas de ahorro de agua, energías renovables, control biológico de plagas y economía circular mediante la reutilización de restos vegetales. Refuerza la protección de la franja costera y del Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar a través de rutas interpretativas con guías especializados que ponen en valor su biodiversidad: aves migratorias, salinas y dunas.

Sin olvidar que, El Ejido amplía la certificación ambiental de sus playas (Bandera Azul y Q de Calidad), implantando sistemas de recogida selectiva de residuos y duchas de bajo consumo. Además, apuesta por la movilidad sostenible, con líneas de transporte en temporada alta hacia Almerimar y nuevas conexiones ciclistas entre los invernaderos visitables y el litoral.

La oferta gastronómica incorpora cada vez más productos de cooperativas locales y de la pesca, reforzando la identidad del territorio. En cuanto a gastronomía, el alcalde ha aprovechado la ocasión para felicitar al chef ejidense estrella Michelín, José Álvarez, del Restaurante La Costa, que el próximo 2 de octubre recibirá, dentro de los premios Andalucía Turismo 2025 de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, el reconocimiento a la Innovación Turístico «por convertirse en uno de los principales atractivos turísticos del municipio» con su revolucionaria cocina.

Paralelamente, se avanza en la transformación energética, con comunidades energéticas, alumbrado eficiente y placas solares en edificios públicos. La apuesta por el reciclaje, la depuración y la eficiencia de los recursos forman parte de una estrategia integral para garantizar un futuro más verde y responsable.

El Ejido mira al futuro con un compromiso firme: «administración, empresas y vecinos trabajando juntos para demostrar que el municipio no es solo un destino de sol y buena gastronomía, sino también un lugar que ama su tierra y piensa en las próximas generaciones», ha indicado el alcalde.