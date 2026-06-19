El Ejido apuesta por un gran despliegue de seguridad y servicios por su plan de playas

El Ayuntamiento de El Ejido presentó el Plan de Playas 2026, que permanecerá activo desde este 19 de junio hasta el próximo 6 de septiembre, ... con el objetivo de ofrecer un litoral seguro, accesible, sostenible, limpio y de calidad tanto para vecinos como para visitantes.

En la convocatoria participaron el alcalde, Francisco Góngora; la concejala de Turismo, María Herminia Padial; el intendente jefe de Policía Local, Marco Múñoz; el edil de Mantenimiento, Bernado Robles; los presidentes de las Juntas Locales de Almerimar y Balerma, Inocencio Gabriel Manzano y Yasmina Ferrón; Sonia Jiménez, técnico de Distrito Sanitario Poniente; y responsables de Protección Civil y socorristas.

Como explicó Góngora, «el dispositivo contempla un importante refuerzo de medios humanos y materiales, así como nuevas actuaciones destinadas a mejorar la experiencia de los usuarios durante la temporada estival».

En este sentido, el alcalde subrayó que «seguimos trabajando para consolidar a El Ejido como un destino turístico de referencia, con playas de calidad y servicios pensados para todos. Este Plan de Playas refleja el compromiso del Ayuntamiento con un modelo turístico moderno, seguro y respetuoso con el entorno, capaz de ofrecer un gran destino vacacional tanto a las familias como a quienes nos visitan para disfrutar del litoral, el deporte, la gastronomía y la naturaleza».

Una calidad que se refleja en la renovación de todos sus distintivos de calidad y sostenibilidad, entre ellos las banderas azules, certificaciones Ecoplayas, Q de Calidad y SICTED, «consolidando así el reconocimiento de las playas ejidenses como espacios de excelencia turística y medioambiental», señaló María Herminia Padial.

En materia de seguridad y salvamento, el dispositivo contará este verano con 52 socorristas, tres más que el año anterior, además de cuatro técnicos de Emergencias Sanitarias que ejercerán funciones de jefes de playa. El servicio dispondrá de 17 torres de vigilancia, 14 módulos de salvamento y socorrismo, cuatro quads, dos vehículos policiales específicos de playa, una embarcación tipo zodiac y dos motos acuáticas situadas en Almerimar y Balerma.

Por su parte, el intendente jefe recordó «la puesta en marcha de 'Plan Verano Seguro 360' en el que mantendremos el servicio de vigilancia policial a pie de playa con cuatro patrullas durante toda la temporada estival de lunes a domingo».

El operativo se completa con una ambulancia medicalizada con soporte vital básico y desfibrilador semiautomático, así como un vehículo todoterreno de Protección Civil. Y es que los agentes desarrollarán su servicio a pie, en quads, todoterreno, zodiac y moto de agua.

El Plan introduce importantes mejoras en accesibilidad, entre ellas la ampliación de la zona de baño adaptada, con la incorporación de una nueva pasarela metálica conectada a la flexipasarela para facilitar un acceso más cómodo y seguro al agua.

Esta zona cuenta con 22 asientos, sombra y barandilla de acceso al agua. También se incrementan las banderas daltónicas de señalización del estado del mar en las 17 torres de vigilancia, se renuevan estructuras y lonas de zonas de sombra adaptadas y se mantienen servicios como sillas y muletas anfibias.

En cuanto a sostenibilidad y digitalización, el Ayuntamiento continuará desarrollando proyectos innovadores como la boya inteligente para la medición de parámetros marinos y los tótems digitales instalados en Almerimar y Balerma, que permitirán consultar información turística y de actividades en varios idiomas.

La limpieza es un elemento fundamental que influye directamente en la imagen que los visitantes perciben de la costa. Este dispositivo está formado por 16 operarios, de los cuales 13 son peones de limpieza y 3 especialistas en el manejo de maquinaria de playa.

Para el desarrollo de estas tareas se contará con un tractor con limpiaplayas y remolque para la limpieza de la arena, que realizará dos pases diarios de lunes a sábado y un pase los domingos. También se dispondrá de motococarros para los paseos, con tres intervenciones diarias de lunes a domingo y dos en días festivos.

Además, se utilizará un furgón hidrolimpiador destinado a la limpieza de duchas y lavapiés, así como un camión de recogida de Residuos Sólidos Urbanos que prestará servicio diario en todas las playas.

Asimismo, Góngora recordó «la importancia de la colaboración ciudadana para mantener las playas en buen estado, haciendo un uso responsable de los contenedores, papeleras y evitando depositar residuos en la arena».

Dentro de las novedades de esta temporada destaca también la ampliación de los servicios de temporada con nuevas ubicaciones de chiringuitos y zonas de hamacas en la playa de Poniente, además de la próxima construcción del chiringuito 9 en la playa de San Miguel. Estará operativos dos chiringuitos y dos quioscos de helados en Balerma, y siete chiringuitos más zonas de hamacas, un quiosco en Poniente y una zona de hamacas en levante de Almerimar.

Campañas y actividades de verano

Tal y como detalló Padial, el Plan de Playas 2026 incluye igualmente «una amplia programación de campañas ambientales, de salud y de concienciación ciudadana».

En materia de salud, se desarrollará la campaña 'Salud a pie de Playa', en colaboración con el Distrito Sanitario Poniente, «orientada a la prevención de los efectos nocivos del sol durante el periodo estival». Esta iniciativa se llevará a cabo los días 30 de junio en Levante, 2 de julio en Balerma y 16 de julio en Poniente. Además, se difundirá material informativo a través de pantallas en los paseos marítimos de Levante y Poniente, redes sociales, la web de Turismo, la app 'Playas El Ejido' y folletos en la Oficina de Turismo.

En el ámbito medioambiental, se impulsará la campaña 'Mi playa bonica' en Balerma y Almerimar, con acciones de educación y concienciación sobre la correcta gestión de residuos y el cuidado del entorno litoral. Se desarrollará los días 14 y 28 de julio en Levante y Poniente, y el 4 de agosto en Balerma, complementándose con talleres educativos en el CIPES y jornadas de limpieza en playas.

Asimismo, se continuará con el proyecto de conservación de las dunas, en colaboración con la Universidad de Almería y autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, junto con el estudio de medidas para su protección y delimitación.

En el ámbito de la biodiversidad marina, se mantendrán las campañas 'Aquí Salvamos Tortugas', en colaboración con la Junta de Andalucía, la Fundación Oceanogràfic, la Fundación Azul Marino y la FAMP, así como una nueva iniciativa del Ministerio para la Transición Ecológica centrada en animales marinos y buenas prácticas.

También se desarrollarán campañas de concienciación sobre la pesca responsable y el consumo sostenible de productos del mar, junto a talleres educativos y acciones de limpieza en el litoral.

Por último, este verano contará con una amplia programación de actividades para el disfrute de la costa, destacando como novedad el juego interactivo infantil 'Marco Topo', una propuesta familiar para descubrir de forma lúdica los principales enclaves de El Ejido.