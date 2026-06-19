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El Ejido apuesta por un gran despliegue de seguridad y servicios por su plan de playas

El dispositivo estará operativo hasta el 6 de septiembre con un importante refuerzo de medios humanos, materiales y servicios en todo el litoral

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El Plan contará con 52 socorristas, 17 torres de vigilancia y cuatro patrullas policiales

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido presentó el Plan de Playas 2026, que permanecerá activo desde este 19 de junio hasta el próximo 6 de septiembre, ... con el objetivo de ofrecer un litoral seguro, accesible, sostenible, limpio y de calidad tanto para vecinos como para visitantes.

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