El Ejido aprueba el suministro de vestuario de la Policía Local por más de 207.000 euros

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de El Ejido celebrada el pasado jueves, 1 de octubre, aprobó el expediente de contratación para el suministro ... del vestuario de la Policía Local, con una duración de dos años y un presupuesto base de licitación de 207.137 euros anuales.

El contrato se estructura en dos lotes e incluye prendas como gorras, polos, pantalones, anoraks, escudos y diferentes elementos de calzado, además de los distintos pertrechos necesarios para el servicio, como cinturones, fundas para cargadores, grilletes, defensas y fundas para el arma reglamentaria.

El portavoz municipal, José Francisco Rivera, explicó que «esta adquisición permitirá mantener actualizado el equipamiento de los agentes para el desarrollo de sus funciones, garantizando que dispongan de los medios y prendas necesarias y adecuadas para el desempeño del servicio».

Otro de los acuerdos adoptados fue la aprobación del arrendamiento de una parcela en el núcleo urbano de Santa María del Águila para la creación de una pista de equitación. La iniciativa permitirá ampliar la oferta de instalaciones deportivas del municipio con un espacio destinado a los aficionados a la hípica, en el que podrán practicarse disciplinas como la doma clásica, la doma vaquera o la alta escuela, además de posibilitar la organización de actividades y eventos relacionados con el mundo ecuestre.

El espacio podrá tener otros usos municipales, como escenario para programas y actividades organizados por las diferentes áreas del Ayuntamiento, así como zona de aparcamiento vinculada tanto al Parque Municipal de Santa María del Águila como a los eventos que se desarrollen en la Nave de Usos Múltiples.

Alumbrado exterior

Además, la Junta de Gobierno Local dio el visto bueno a la certificación final de las obras de reposición de los daños provocados por la DANA en el alumbrado exterior de San Agustín, financiada parcialmente por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, con una inversión total de 157.395 euros.

«Esta actuación nos ha permitido recuperar y mejorar las instalaciones de alumbrado exterior que se vieron seriamente afectadas por el episodio meteorológico», señaló Rivera.

A su vez, la Junta de Gobierno aprobó las actuaciones correspondientes a las Fases II y III del Complejo Deportivo de Almerimar, que supondrán conjuntamente una inversión de 4.188.468 euros y elevarán el presupuesto global de esta infraestructura hasta aproximadamente 15 millones de euros.

Las dos actuaciones se licitarán de forma independiente y contarán, cada una, con un plazo de ejecución de seis meses. La Fase II dispone de un presupuesto base de licitación de 2.868.455 euros, mientras que la Fase III asciende a 1.320.013 euros.

El proyecto del Complejo Deportivo, fruto de la colaboración entre la Diputación y el Ayuntamiento, se estructuró en tres fases para permitir el desarrollo progresivo de sus diferentes espacios y equipamientos.