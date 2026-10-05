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El Ejido aprueba el suministro de vestuario de la Policía Local por más de 207.000 euros

El contrato se estructura en dos lotes e incluye prendas como gorras, polos, anoraks y escudos

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La Junta de Gobierno celebrada en el Ayuntamiento de El Ejido.

Javier Cortés

El Ejido

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de El Ejido celebrada el pasado jueves, 1 de octubre, aprobó el expediente de contratación para el suministro ... del vestuario de la Policía Local, con una duración de dos años y un presupuesto base de licitación de 207.137 euros anuales.

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