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Es la primera Junta de Gobierno que se realizar tras la finalización de la Semana Santa. IDEAL

El Ejido aprueba el suministro de equipamiento de playa para la temporada de verano 2026

Con una inversión de 146.570 euros, incluye pérgolas de sombra, pasarelas articuladas y módulo de aseos

Javier Cortés

El Ejido

Jueves, 9 de abril 2026, 21:51

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La Junta de Gobierno Local y el Consejo de Administración de Desarrollo Urbanístico de El Ejido (DUE), en sus sesiones ordinarias semanales, aprobaron diversos asuntos ... orientados a la mejora de los servicios municipales, el refuerzo de la seguridad ciudadana y el impulso de la actividad cultural en el municipio.

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