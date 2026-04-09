El Ejido aprueba el suministro de equipamiento de playa para la temporada de verano 2026

La Junta de Gobierno Local y el Consejo de Administración de Desarrollo Urbanístico de El Ejido (DUE), en sus sesiones ordinarias semanales, aprobaron diversos asuntos ... orientados a la mejora de los servicios municipales, el refuerzo de la seguridad ciudadana y el impulso de la actividad cultural en el municipio.

Entre los principales acuerdos, la Junta de Gobierno dio luz verde al expediente de contratación para el suministro de equipamiento de playa de cara a la temporada de verano 2026, con un presupuesto de 146.570 euros.

Este equipamiento incluye la instalación de cuatro pérgolas de sombra con tarima, 350 metros lineales de pasarelas articuladas de madera de distintas anchuras, un módulo de aseos de dos cabinas, 18 juegos de banderas indicativas del estado del mar, material de balizamiento y la habilitación de una zona de baño adaptado con servicio integral de instalación, mantenimiento y desmontaje.

Así, contempla la adquisición de dos vehículos tipo quad con transformación para uso policial. En materia de seguridad, se aprobó también el expediente de contratación para el suministro de un vehículo tipo furgoneta transformado y equipado para la Policía Local, con un presupuesto base de licitación de 78.650 euros.

Esta actuación responde al incremento de la plantilla y a la consolidación del tercer Grupo Operativo de Apoyo y Prevención. Con este equipo, el GOAP suma 21 efectivos —18 agentes y 3 oficiales— especializados en seguridad ciudadana, extranjería y control de ocupaciones.

Además, se adjudicó el contrato para el suministro, en modalidad de renting, de dos vehículos tipo SUV destinados a la Policía Local, con una duración de cuatro años y un presupuesto anual de 40.656 euros, reforzando así la capacidad operativa del cuerpo.

Modernización administrativa

En el ámbito de la modernización administrativa, se ha aprobado la adjudicación del suministro de un servidor para la ampliación del Centro de Procesamiento de Datos (CPD), así como el contrato de licencias de software Microsoft Server Standard Core por un periodo de tres años, adjudicado a la empresa IZERTIS S.A. por un importe total de 195.005 euros.

En el apartado cultural, se ha autorizado la tercera fase de los contratos de patrocinio del 49º Festival de Teatro, con una inversión de 11.577 euros y con seis empresas colaboradoras. El Festival, que se celebrará durante el mes de mayo, contará con una amplia programación que incluye montajes teatrales, espectáculos infantiles, actividades formativas y propuestas de teatro de calle.

Asimismo, se aprobó el expediente para la organización de encuentros y firmas de ejemplares con destacados autores en el marco de la XVII Feria del Libro, que se celebrará en la Plaza Mayor durante el mes de abril en las siguientes fechas: Juan del Val, el 15 de abril a las 20.00 horas; Javier Sierra, el 15 de abril a las 18.30 horas; Ángela Banzas, el 17 de abril a las 19.00 horas; Pedro Mañas y David Sierra, el 17 de abril a las 17.30 horas; Vicente Vallés, el 18 de abril a las 12.30 horas; Luz Gabás, el 18 de abril a las 19.00 horas, y Alina Not, el 18 de abril a las 20.30 horas.

Consejo DUE

Por último, se acordó el nombramiento de representante municipal para la recepción de diversas obras, entre ellas la construcción de nuevos despachos en la segunda planta del Ayuntamiento y la ejecución de la segunda fase de la infraestructura de seguridad ciudadana.

Por su parte, el Consejo de Administración de DUE aprobó distintas actuaciones vinculadas al abastecimiento y mantenimiento de infraestructuras municipales, entre las que se encuentran la adjudicación del suministro de contadores de agua potable, así como nuevos contratos para el mantenimiento de instalaciones de alta tensión y servicios asociados a la flota de vehículos.

Asimismo, se aprobaron modificaciones contractuales que suponen incrementos del 20% en varios servicios, entre ellos los trabajos de albañilería para las redes de abastecimiento y saneamiento, con un importe total anual de 139.150 euros; el suministro de herramientas y pequeña maquinaria, que alcanza los 73.962 euros al año; y los trabajos de pavimentación asfáltica en caliente para la reparación de averías en dichas redes, con un total anual de 59.895 euros.