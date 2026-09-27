El Ejido aprueba la subvención de 128.425 euros para Escuelas de Verano Corresponsables

La Junta de Gobierno Local celebrada este viernes en el Ayuntamiento de El Ejido aprobó la solicitud de una subvención por importe de 128.425 ... euros para la puesta en marcha del proyecto 'Escuelas de Verano Corresponsables', en el marco del Plan Corresponsables.

La iniciativa, impulsada desde el área de Servicios Sociales, tiene como finalidad «facilitar la conciliación de las familias mediante la prestación de servicios de cuidado profesional de menores durante el periodo estival, garantizando al mismo tiempo unas condiciones laborales adecuadas para las personas encargadas de desarrollar estas tareas», indicó Ibáñez.

El proyecto contempla la prestación de servicios para menores de hasta 16 años, o hasta 21 años en el caso de personas con discapacidad reconocida, durante los meses de julio y agosto y en distintos núcleos.

Los servicios se desarrollarán en dependencias públicas convenientemente habilitadas, como centros educativos, centros socioculturales, instalaciones municipales, polideportivos o bibliotecas, entre otros espacios que cumplan las correspondientes medidas sanitarias y de seguridad. El periodo de ejecución previsto comprenderá desde el 1 de abril hasta el 31 de agosto de 2027, incluyendo tanto las actuaciones de planificación y organización como la posterior prestación de los servicios de cuidado.

El presupuesto del proyecto asciende a 146.772 euros, de los que 128.425 euros corresponderían a la subvención solicitada, mientras que el Ayuntamiento asumiría una cofinanciación municipal de 18.346 euros.

Con respecto a los servicios municipales, la Junta de Gobierno Local también aprobó el suministro de un vehículo tipo furgoneta destinado al Servicio de Protección Civil de El Ejido. «La incorporación de este vehículo permitirá reforzar los medios materiales de este servicio y contribuir a mejorar su capacidad operativa en las actuaciones que desarrolla en el municipio», explicó la alcaldesa.

Además, se dio luz verde a la contratación de los servicios de carga y descarga, sastrería e iluminación, destinados a respaldar la ejecución de los espectáculos escénicos integrados en la programación cultural y artística. Esta contratación cuenta con un presupuesto total de 112.189 euros, garantizando así los recursos técnicos y de apoyo necesarios para el correcto desarrollo de la agenda cultural del Ayuntamiento.

De igual modo, se dio el visto bueno a la licencia para impulsar el proyecto de ejecución de seis puntos de recarga para vehículos eléctricos en calle Pérgola, junto a los establecimientos Sprinter, Action y Jysk.