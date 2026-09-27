 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

El Ejido

  1. Portada
  2. El Ejido

El Ejido aprueba la subvención de 128.425 euros para Escuelas de Verano Corresponsables

Los servicios se realizarán en centros educativos, socioculturales, polideportivos y en bibliotecas

Regala esta noticia
Añádenos en Google
La Junta de Gobierno se celebra en el Ayuntamiento de El Ejido.

Javier Cortés

El Ejido

La Junta de Gobierno Local celebrada este viernes en el Ayuntamiento de El Ejido aprobó la solicitud de una subvención por importe de 128.425 ... euros para la puesta en marcha del proyecto 'Escuelas de Verano Corresponsables', en el marco del Plan Corresponsables.

Esta funcionalidad es exclusiva para usuarios registrados.

Inicia sesión Crea tu cuenta

Reporta un error

[]

El Ejido aprueba la subvención de 128.425 euros para Escuelas de Verano Corresponsables

[]

El Ejido aprueba la subvención de 128.425 euros para Escuelas de Verano Corresponsables