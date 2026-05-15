El Ejido aprueba revitalizar cuatro plazas del municipio para hacerlas más atractivas

La Junta de Gobierno celebrada en el Ayuntamiento de El Ejido la mañana de este jueves, 14 de mayo, aprobó la adjudicación del proyecto de ... regeneración y mejora de las plazas Popares, Virgen del Pilar, Legión de España y Celia Viñas, ubicadas en zonas ERACIS e incluidas en el PAI de El Ejido, cofinanciado en un 85% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2021-2027.

El objetivo de esta actuación es revitalizar espacios actualmente en desuso, mejorar las zonas verdes, renovar el mobiliario urbano y crear entornos más accesibles, seguros e inclusivos para todos los vecinos. El presupuesto total de estas actuaciones asciende a 578.067,71 euros y el importe de adjudicación de las obras es de 538.064,71 euros. Se busca poner en valor las plazas fomentando su uso y disfrute, promoviendo un entorno más sostenible y atractivo para los vecinos.

En la Plaza Popares, que cuenta con 1.077 metros cuadrados y está delimitada por las calles Severo Ochoa, Brasilia, Clavel y Francisco Villaespesa, se llevará a cabo una rehabilitación integral para transformar el espacio en un área multifuncional que fomente el deporte, la convivencia y la integración social.

Entre las novedades se incluyen nuevas áreas deportivas y de esparcimiento, con zonas de tenis de mesa, escalada, baloncesto y una pista polideportiva destinada principalmente al fútbol. La pavimentación y los materiales se renovarán para garantizar seguridad y durabilidad, mientras que el mobiliario urbano se adaptará con bancos accesibles, papeleras y una fuente bebedero. La iluminación se actualizará con columnas de 7 metros y proyectores de alta eficiencia.

La Plaza Virgen del Pilar, con 777,28 metros cuadrados, experimentará mejoras en su funcionalidad y accesibilidad, transformando un espacio cerrado en uno abierto y visible que fomente la convivencia. Se renovará el pavimento por hormigón prefabricado y se ampliará la zona infantil con nuevos juegos inclusivos.

Asimismo, se incorporará una zona de sombra de 73,50 metros cuadrados para mitigar la isla de calor urbana y permitir el disfrute de la plaza durante todo el día. Se adaptarán las jardineras, se sustituirá el seto por Gazanias y se instalará un sistema de riego eficiente, completando la renovación con nuevos bancos y papeleras.

Intervenciones

En la Plaza de la Legión, con una superficie de 803,84 metros cuadrados, se ampliarán los acerados y se reorganizarán los niveles del espacio para mejorar la accesibilidad. La intervención incluye la creación de nuevas áreas infantiles, ampliación de zonas pavimentadas, instalación de césped artificial y reestructuración de parterres. El mobiliario urbano se renovará, se conservarán y plantarán árboles, y se instalará un sistema de riego eficiente para garantizar la sostenibilidad de la intervención y el confort térmico de los usuarios.

Por último, la Plaza Celia Viñas, con 500 metros cuadrados, será objeto de una actuación integral que combine la conservación del arbolado viable con la renovación del pavimento y el mobiliario urbano. Se eliminarán los árboles conflictivos, se ampliarán y adecuarán los alcorques, se instalarán nuevos bancos y papeleras y se implantará un sistema de riego eficiente. La actuación permitirá mejorar la seguridad peatonal, la accesibilidad y la estética del espacio, promoviendo un uso inclusivo y seguro para todos los vecinos.