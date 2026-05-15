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El Ejido aprueba revitalizar cuatro plazas del municipio para hacerlas más atractivas

Plazas Popares, Virgen del Pilar, Legión de España y Celia Viñas contarán con más de medio millón de euros de inversión

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El Ayuntamiento de El Ejido celebró la mañana de este jueves una nueva Junta de Gobierno.
El Ayuntamiento de El Ejido celebró la mañana de este jueves una nueva Junta de Gobierno. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

La Junta de Gobierno celebrada en el Ayuntamiento de El Ejido la mañana de este jueves, 14 de mayo, aprobó la adjudicación del proyecto de ... regeneración y mejora de las plazas Popares, Virgen del Pilar, Legión de España y Celia Viñas, ubicadas en zonas ERACIS e incluidas en el PAI de El Ejido, cofinanciado en un 85% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2021-2027.

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