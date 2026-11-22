La Junta de Gobierno celebrada como cada jueves en el Ayuntamiento de El Ejido aprobó varios asuntos relacionados con la gestión deportiva y cultural, y ... con mejoras de servicios e infraestructuras municipales.

Entre los puntos más destacados se encuentra el expediente de contratación del proyecto de reparación del Camino Cañada de Ugíjar, una intervención extraordinaria destinada a restablecer las condiciones óptimas de seguridad, estabilidad, funcionalidad y circulación en esta importante vía municipal, que resultó gravemente afectada por los episodios de lluvias torrenciales y escorrentías registrados a finales del pasado mes de enero.

La actuación cuenta con un presupuesto de 227.6172 euros y permitirá solucionar los desperfectos que presenta el firme, donde las intensas precipitaciones provocaron filtraciones de agua y el lavado del material de relleno de una antigua zanja de servicios situada bajo la calzada.

Esta circunstancia ocasionó una pérdida de capacidad de soporte del terreno y el posterior colapso localizado del pavimento, generando hundimientos y deformaciones que comprometen tanto la seguridad vial como la comodidad de los usuarios.

Los trabajos se llevarán a cabo en el tramo comprendido entre el Vial Sur y la salida a la carretera de Almerimar, a la altura del parque comercial Copo. El proyecto contempla una solución técnica integral para recuperar la capacidad estructural de la carretera y evitar que vuelvan a producirse asentamientos.

Para ello, se realizará inicialmente el fresado del pavimento deteriorado y la excavación de las capas afectadas de la antigua zanja. Posteriormente, se ejecutará una solera de hormigón de 10 centímetros de espesor que permitirá distribuir las cargas y reforzar el terreno.

Asimismo, se procederá al extendido y compactación de una capa de zahorra artificial, sobre la que se colocará una nueva capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente, también de cinco centímetros de espesor, en toda la anchura de la calzada. La intervención incluirá, además, el recrecido de los pozos de registro y la reposición y mejora de la señalización horizontal y vertical.

Esta actuación se integra en el régimen de ayudas regulado por el Real Decreto-ley 5/2026, destinado a los municipios declarados como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, y cuenta con un plazo estimado de ejecución de un mes.