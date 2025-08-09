El Ejido aprueba el proyecto de ampliación de espacios de la Escuela Infantil Las Norias La actuación, que está a cargo de la Consejería de Desarrollo Educativo, cuenta con una inversión de 350.000 euros

J. Cortés El Ejido Sábado, 9 de agosto 2025, 01:20 Comenta Compartir

La Junta de Gobierno celebrada este jueves 7 de agosto en el Ayuntamiento de El Ejido dio el visto bueno a diversos puntos de interés con los que seguir mejorando y avanzando en la gestión municipal, además de dar el visto bueno a diversas licencias de urbanismo.

Entre los puntos tratados se aprobó el proyecto básico y ejecución de ampliación de espacios educativos en la escuela infantil Las Norias. Una actuación que permitirá crear nuevas plazas para niños de 0 a 3 años, mediante la construcción de un nuevo edificio de 67 metros cuadrados que albergará un aula y un aseo.

En este sentido, se trata de un proyecto que ejecutará la Agencia Pública Andaluza de Educación con financiación europea del programa NextGenerationEU a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), y que forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, con un presupuesto de 350.008,6 euros. Asimismo, las obras incluirán la reforma de los espacios exteriores y la construcción de un porche sobre el que se instalarán placas solares fotovoltaicas, además de reparaciones en una escalera exterior y en el lucernario, la sustitución parcial del vallado del recinto, y la renovación de un tramo de cubierta.

Por su parte, la Junta de Gobierno también dio el visto bueno a la revisión del precio de los contratos de concesión para la gestión de las cuatro escuelas infantiles municipales con que cuenta el municipio como son la Escuela Infantil de San Agustín, la Escuela Infantil de Balerma y la de Matagorda, y la Escuela Infantil de Pampanico, suscritos entre el Ayuntamiento de El Ejido y las empresas Todoslosaires SL, Albunaira SL y El Cerrón de Haza SL, respectivamente.

De esta manera, se avanza en la preparación del inicio del nuevo curso académico que en el caso del Primer Ciclo de Educación Infantil arrancará el próximo lunes 1 de septiembre.

El Ayuntamiento de El Ejido es el titular de 4 Escuelas Infantiles para niños de 0 a 3 años, situadas en los núcleos de Balerma, Pampanico, Matagorda y San Agustín, que funcionan de manera coordinada y constituyen la Red Municipal de Escuelas Infantiles de El Ejido. A ellas se suman las Escuelas Infantiles de Las Norias y Las Margaritas en El Ejido, titularidad de la Junta de Andalucía, y más de una treintena de escuelas infantiles de titularidad privada.

Por otro lado, el Ayuntamiento de El Ejido, a través de los técnicos de la empresa pública DUE y en coordinación con las concejalías de Educación y Obras Públicas, está trabajando en la puesta a punto de los centros educativos públicos de Infantil y Primaria del municipio de cara al inicio del próximo curso escolar 2025/26 que dará comienzo el miércoles 10 de septiembre.

De esta manera, se están llevando a cabo tareas de limpieza y mantenimiento para que las instalaciones presenten las mejores condiciones cuando las puertas de los colegios vuelvan a abrirse a los miles de escolares ejidenses.

Las acciones que se están desarrollando de manera intensa durante todo el verano incluyen tanto trabajos de pintado interior y exterior de los edificios, como labores de albañilería, fontanería y poda en las distintas zonas de ajardinamiento.

Además, se están llevado a cabo actuaciones en materia de accesibilidad como una rampa de entrada al módulo de Educación Primaria del CEIP Tierno Galván, actuaciones en materia de seguridad como la colocación de una barandilla de acero galvanizado en el patio del CEIP Tierno Galván, la construcción de un muro perimetral en una de las jardineras del CEIP Santa María del Águila, además de la construcción de la solera en uno de los patios del CEIP Loma de Santo Domingo.