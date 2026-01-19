Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

El alcalde ha destacado la mejora paulatina que se ha llevado a cabo en la prestación de estos servicios en el municipio. IDEAL

El Ejido aprueba 18 millones de euros para el IMD, DUE y el Consorcio de Bomberos y la Residencia de Mayores

La mayor parte se la lleva la empresa pública Desarrollo Urbanístico de El Ejido SL (DUE) por valor de 13,6 millones de euros

J. Cortés

El Ejido

Lunes, 19 de enero 2026, 15:59

La Junta de Gobierno aprobó en su sesión de este jueves una importante batería de actuaciones destinadas a seguir avanzando en la configuración y gestión ... de un municipio dinámico y activo. Entre las medidas aprobadas destaca la aprobación de las aportaciones económicas por 18 millones de euros a las empresas públicas municipales y a su organismo autónomo correspondientes al ejercicio 2026.

