El Ejido aprueba 18 millones de euros para el IMD, DUE y el Consorcio de Bomberos y la Residencia de Mayores

La Junta de Gobierno aprobó en su sesión de este jueves una importante batería de actuaciones destinadas a seguir avanzando en la configuración y gestión ... de un municipio dinámico y activo. Entre las medidas aprobadas destaca la aprobación de las aportaciones económicas por 18 millones de euros a las empresas públicas municipales y a su organismo autónomo correspondientes al ejercicio 2026.

Tal y como desgranó el concejal de Hacienda, José Francisco Rivera, la Residencia Geriátrica 'Ciudad de El Ejido', la Empresa Desarrollo Urbanístico de El Ejido (DUE) y el Instituto Municipal de Deportes (IMD), estas son aportaciones provisionales, estando previsto que alcancen los 20 millones de euros una vez se apruebe el presupuesto de 2026.

De esta manera, si bien se aprueba una aportación provisional a la empresa pública a Desarrollo Urbanístico de El Ejido SL por valor de 13,6 millones de euros, una vez aprobado el presupuesto del ejercicio 2026, dicha aportación se incrementará hasta los 14,8 millones de euros, necesarios para al desarrollo de los servicios que DUE tiene encomendados.

En este sentido, DUE se encarga de la prestación eficaz de los servicios de alumbrado público, de la conservación de parques y jardines y zonas verdes, de la conservación de la pavimentación de la red viaria, de la conservación y mantenimiento de edificios públicos municipales y del servicio de abastecimiento y saneamiento de agua. Todos estos servicios, a excepción del servicio de agua que se financia con las tarifas del agua, son financiados con las aportaciones económicas que realiza el Ayuntamiento.

Asimismo, la Junta de Gobierno aprobó una aportación inicial de 1.750.000 euros al Organismo Autónomo Instituto Municipal de Deportes (IMD), para garantizar el correcto funcionamiento y desarrollo de su actividad, mientras que para la Residencia Geriátrica Ciudad de El Ejido la aportación será de 400.000 euros.

El alcalde, Francisco Góngora, destacó la mejora paulatina que se llevó a cabo en la prestación de estos servicios, «una tarea en la que seguimos trabajando intensamente para seguir ganando en calidad, atención y servicio a la ciudadanía».

Otras aportaciones

De igual forma, esta previsto que el Ayuntamiento tenga que realizar en 2026 una aportación económica de 2,750.000 euros al Consorcio de Extinción de Incendios del Poniente Almeriense, por lo que se aprobó una aportación inicial de 2.275.000 euros.

Por otra parte, la Junta de Gobierno también aprobó el incremento de la dotación económica destinada a trabajos de reparación y mejora de la amplia red de caminos rurales del municipio, especialmente de aquellos que aún se encuentran sin pavimentación y cuyo uso e inclemencias meteorológicas provoca su desgaste durante el año.

Para ello se dio el visto bueno a la contratación del alquiler de maquinaria y equipos necesarios para su reparación durante un año, con una dotación de 140.000 euros. Un contrato que se incrementa en un 140% con respecto al anterior. «El Ejido cuenta con una importante red de caminos públicos y privados que capilarizan el territorio y que dan servicio a las numerosas explotaciones agrarias con que cuenta municipio, y el compromiso de este Equipo de Gobierno es el de mantenerlos en las mejores condiciones posibles», destacó el concejal de Hacienda, José Francisco Rivera.

Entre el resto de los puntos del orden del día, destacó la aprobación por parte de la Junta de Gobierno de la adjudicación de las actuaciones para la reparación de daños provocados por la DANA del pasado 28 de octubre de 2024 tanto en el alumbrado público como en la cubierta del cementerio municipal de El Ejido por un importe total de 90.059,5 euros, así como en catorce caminos rurales por valor de 517.202,40 euros.

Los caminos afectados por la Dana se extienden a lo largo del municipio, contemplando las actuaciones principales proyectadas en el Camino la Pared, Carretera Sector IV, Paraje Simón de Acién, Paraje Fuentenueva, Paraje Los Aljibillos, Entorno Cementerio de El Ejido, Alcor de Balerma, Camino Viejo de Balerma a Berja, Caminos de las Salinas, Paraje el Llano, Camino Cueva del Mojón, Camino el Toril, Camino de Roquetas y Camino la Antena.