El Ejido aprueba una línea de subvención para agricultores que sufrieron daños por la DANA Los afectados deberán presentar el informe de daños y licencia para reconstruir el invernadero, acompañada del modelo de solicitud oficial

J. Cortés El Ejido Viernes, 19 de septiembre 2025, 23:15 Comenta Compartir

La Junta de Gobierno aprobó este miércoles 17 de septiembre en su última sesión las bases reguladoras y convocatoria de una línea de subvenciones por circunstancias meteorológicas adversas para daños sufridos en invernaderos del municipio por la DANA que azotó El Ejido el pasado 28 de octubre de 2024 y que dejó más de 5.000 hectáreas de cultivo afectadas.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, subrayó que «estas ayudas de más de 300.000 euros están destinadas a paliar los costes administrativos para la reconstrucción de invernaderos dañados por la DANA de octubre de 2024».

En este sentido, la iniciativa contará con un presupuesto de 309.003 euros y estará destinada a titulares de explotaciones agrícolas que vieron afectadas las estructuras de sus invernaderos por el paso de la DANA, exceptuando el plástico de cubierta, y que, a pesar de las dificultades, mantuvieron la actividad, con la finalidad de contribuir a paliar parte de los costes derivados de su rehabilitación o reconstrucción. Unas ayudas que se estiman en más de 6.000 euros por hectárea. De esta manera, la cuantía de la ayuda se establece en 0.50€ por metro cuadrado de superficie afectada por daños estructurales que sean objeto de Licencia de Obras de rehabilitación del invernadero, estableciendo como tope máximo la superficie determinada en el informe de daños emitido por el área de Agricultura del Ayuntamiento.

El edil de Agricultura y Medio Ambiente, Manuel Martínez, explicó que «los afectados dispondrán de un mes para solicitar las ayudas desde la apertura del plazo y se otorgarán mediante procedimiento de concurrencia no competitiva». Los afectados tan solo deberán presentar el informe de daños y la licencia para reconstruir su invernadero, acompañada del modelo de solicitud oficial que en breve estará disponible a través de la página web del Ayuntamiento.

Las zonas rurales que principalmente sufrieron daños derivados del granizo se circunscriben al paraje de Las Chozas, zona de Los Hornillos, del Hospital de Poniente, Puesto Rubio, Polígono de La Redonda, Cañada Ugíjar, Cañada Onayar, Paraje del Quinto Pino, zona de Pampanico, Ejido Norte, Galería de Los Lobos, Paraje Aljibillos, Peñas Negras, Venta Vieja y Santa María del Águila. En cuanto a los principales daños provocados en las explotaciones agrícolas fueron la rotura de cubiertas de invernaderos, la afección a los cultivos y en algunos casos, el colapso de las infraestructuras con la destrucción de la plantación.

Por otra parte, estas subvenciones se integran además en la Línea 1 del Plan Estratégico de Subvenciones del Área de Agricultura y Medio Ambiente, de fomento del desarrollo económico y social del municipal, colaborando en la reparación, conservación y/o rehabilitación de las explotaciones agrícolas cuando situaciones meteorológicas adversas afecten al normal desarrollo de la actividad.

Por otro lado, el Plan de Playas que el Ayuntamiento de El Ejido, a través de la concejalía de Turismo, activa cada año coincidiendo con el periodo estival en la costa ya ha concluido con un gran éxito. La concejal de Turismo, María Herminia Padial, ha hecho un balance junto al oficial de la Policía Local, Rubén Gutiérrez y el coordinador de Protección Civil, Luis Prieto.

María Herminia Padial explicó que «este verano lo hemos afrontado con cuatro prioridades muy claras que hemos cumplido: reforzar la seguridad y el socorrismo, mejorar la accesibilidad, fomentar la sostenibilidad e impulsar la digitalización en nuestras playas». A lo que se suma «altos estándares de calidad». Además, la edil resaltó como datos clave «cero ahogados en todo el término municipal.