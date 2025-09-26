El Ejido aprueba la licitación del VI Plan de Regeneración para la mejora de más de 70 calles Este Plan viene a unirse a los acometidos desde el año 2017, sumando una inversión total de unos 6,5 millones de euros

La Junta de Gobierno se celebra en el Ayuntamiento de El Ejido de forma habitual los jueves.

J. Cortés El Ejido Viernes, 26 de septiembre 2025, 01:04 Comenta Compartir

En la Junta de Gobierno Local celebrada este jueves en el Ayuntamiento de El Ejido se dio el visto bueno a una nueva partida presupuestaria, esta vez de 2.359.031,94 de euros que se destinará a desarrollar el VI Plan de 'Regeneración y Refuerzo de Pavimentos Viales'; una importantísima actuación que permitirá la mejora, rehabilitación y acondicionamiento de un total de más de 70 calles en distintas zonas del municipio.

El alcalde, Francisco Góngora, detalló que «seguimos invirtiendo en la mejora de nuestras calles para que presenten las mejores condiciones para su uso, tanto para el tránsito de los vehículos como para los peatones».

Asfaltado

En total, la mejora y asfaltado va a llegar a más de 70 calles con la finalidad de atender aquellos viales que no se pudieron acometer en otros planes. En concreto, va a alcanzar a vías de Ejido Norte, Ejido Sur, en El Ejido en el Polígono de la Avenida de Ciavieja, Santa María del Águila, Las Norias, Balerma, Almerimar, Matagorda, San Agustín y todo el Polígono Industrial de La Redonda.

El alcalde recordó que «se viene realizando un importante esfuerzo inversor en cuanto al acondicionamiento de pavimentos en calles y su modernización, así como en la mejora generalizada de los espacios urbanos, como elementos dinamizadores del municipio».

En ese afán, «continuamos trabajando para configurar la imagen que se quiere del municipio a través de la regeneración del pavimento de la calzada, señalización, el firme y mejora de la accesibilidad», apostilló el primer edil.

Proyecto

Este Plan viene a unirse a los acometidos desde el año 2017, sumando una inversión total de unos 6,5 millones de euros y, por tanto, el reasfaltado y mejora de cerca de 400 calles de todo el municipio.

Sin olvidar las actuaciones realizadas fuera de estos planes y que supusieron también un destacado montante económico como la regeneración y refuerzo del firme en calles de Santo Domingo con un importe de 48.383,83 euros; obra en calle Arquímedes por 48.292,96 euros; regeneración en tramo urbano de la carretera de Las Norias en Santa María del Águila por 48.131,32 euros; regeneración en carretera de Guardias Viejas y la Piedra del Moro por 105.114,21 euros; mejora del firme del Camino del Ayudante con un importe de 129.404,10 euros; pavimento en Camino de Adra entre rotonda de Acceso a la A-7 por 81.371,33 euros; proyecto en Camino Puesto Rubio con un montante de 213.755,08 euros; regeneración del firme en CN-340 a Venta Carmona y La Redonda por 122.000.00 euros; y renovación urbana de calle AlmerÍa (ARRUS) por 511.830,00 euros.

Asimismo, en la Junta de Gobierno también se dio el visto bueno al proyecto de 'Construcción de nuevos despachos en la planta segunda de la Casa Consistorial' que cuenta con un presupuesto de ejecución por contrata de 145.646,54 euros.

Balerma

La Junta de Gobierno aprobó el expediente para iniciar la adquisición de un inmueble en Balerma que vendría a cubrir la necesidad de infraestructuras municipales en el núcleo y que funcionaría como edificio multidisciplinar dedicado a las actividades culturales, del tejido asociativo, como centro de formación para adultos y de atención a Servicios Sociales y como almacén para servicios operativos y de mantenimiento.

Este edificio dispone de una superficie óptima construida de 878 metros cuadrados y una superficie en planta de 449 metros cuadrados, suficientes para ubicar en él un centro de las características requeridas. Y, también, se dio el 'ok' a la prórroga por una anualidad del contrato para los Trabajos necesarios para llevar a cabo un plan de Control de mosquitos en Almerimar y alrededores.