El Ejido aprueba inversiones que superan los dos millones de euros

El Consejo de Administración de DUE dio el visto bueno la mañana de este jueves a nuevos suministros relacionadas con la mejora de servicios básicos ... y de infraestructuras para el municipio. Entre los puntos aprobados, destaca el expediente de contratación del suministro para llevar a cabo la contratación del suministro de electricidad en alta y baja tensión del servicio de abastecimiento y saneamiento por un importe de 1,9 millones de euros.

También se aprobó el expediente de contratación para el suministro de hormigones y morteros con un presupuesto de 118.621 euros. Otro de los puntos fue la aprobación el expediente de contratación para el suministro de material para la señalización vertical por un importe de 223.703,59 euros. Por último, se dio el visto bueno a la modificación del contrato del proyecto de construcción de la EBAR de Ejidobeach 1.

A su vez. el Consejo de Administración de DUE dio el visto bueno el pasado jueves 16 de abril al expediente de contratación para llevar a cabo los trabajos diversos de albañilería para las redes de abastecimiento y saneamiento por un importe de unos 302.500 euros. También se aprobó el expediente de contratación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos relacionado con las labores de jardinería de DUE por un importe de 143.000 euros y, de igual modo, se dio el 'ok' a la ampliación del del actual contrato por importe de 60.000 euros.

Otro de los puntos fue la aprobación del suministro de hipoclorito sódico para la red de abastecimiento por 29.645 euros y trabajos diversos de jardinería para el área de parques y jardines públicos por 139.150 euros. El Consejo de DUE sirvió para aprobar la licitación del servicio de gestión integral de residuos procedentes de la actividad de DUE por 20.137 euros.