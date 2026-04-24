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La Junta de Gobierno se celebra en el Ayuntamiento de El Ejido. IDEAL

El Ejido aprueba inversiones que superan los dos millones de euros

El Consejo DUE daba el visto bueno a expedientes de contratación de suministro de morteros, hormigones y electricidad, entre otros

Javier Cortés

El Ejido

Viernes, 24 de abril 2026, 18:09

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El Consejo de Administración de DUE dio el visto bueno la mañana de este jueves a nuevos suministros relacionadas con la mejora de servicios básicos ... y de infraestructuras para el municipio. Entre los puntos aprobados, destaca el expediente de contratación del suministro para llevar a cabo la contratación del suministro de electricidad en alta y baja tensión del servicio de abastecimiento y saneamiento por un importe de 1,9 millones de euros.

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