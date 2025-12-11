El Ejido aprueba inversiones por más de 700.000 euros por la DANA

La Junta de Gobierno Local celebrada este jueves en el Ayuntamiento de El Ejido aprobó diversos proyectos para la reparación de daños provocados por la ... DANA en caminos, vías, alumbrado público en los cementerios municipales y señalización viaria, con una inversión superior a 700.000 euros, financiados al 50% por la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Una inversión que se suma a la aprobada la pasada semana también por la Junta de Gobierno Local, elevando el presupuesto total destinado a tareas de reparación de daños provocados por la DANA a 1.117.404,40 euros.

Las intensas precipitaciones registradas en un corto intervalo de tiempo provocaron erosiones, socavaciones, pérdida de firme y deterioro generalizado de los pavimentos, especialmente en caminos rurales y vías de acceso a explotaciones agrícolas.

Zonas más afectadas

Entre las zonas más afectadas destaca el Camino de Cueva del Mojón, donde la acumulación de escorrentías y la falta de capacidad de infiltración del terreno generaron encharcamientos y daños estructurales en el firme, comprometiendo el tránsito rodado y la seguridad. De esta manera, se aprobó una inversión de 583.620,84 euros para llevar a cabo actuaciones de reparación y rehabilitación en los caminos la Pared, Cueva del Mojón, el Toril, la Antena, camino de Roquetas y de las Salinas, y el camino viejo de Balerma a Berja; la carretera Sector IV; los parajes Simón de Acién, Fuentenueva, Los Aljibillos y el Llano; el Alcor de Balerma y el entorno del cementerio de El Ejido.

A su vez, las intensas precipitaciones y el arrastre de materiales provocaron la pérdida, desplazamiento y deterioro de un número significativo de señales verticales y marcas viales del municipio, que dificultan la orientación de los conductores y comprometen la seguridad del tráfico en distintas zonas del término municipal.

Las actuaciones para subsanar esta situación de carencias en la señalización reglamentaria cuentan con un presupuesto de 72.462,40 euros. Asimismo, la reposición de los daños provocados por la DANA en el alumbrado público en los Cementerios del municipio contará con un presupuesto de 52.660,08 euros.

La actuación comprende el desmontaje de puntos de luz completos en columnas, la sustitución de luminarias deterioradas y la instalación de nuevos puntos de luz completos con la ejecución de la red necesaria, garantizando seguridad, eficiencia y cumplimiento normativo. Estas inversiones se unen a las que aprobó la Junta de Gobierno Local en su reunión del pasado jueves que contemplan tres reposiciones más en El Ejido.

Estas inversiones se unen a las que aprobó la Junta de Gobierno Local en su reunión del pasado jueves que contemplan la reparación de la cubierta del cementerio de El Ejido, con un presupuesto de 59.341,34 €; la reposición de los daños provocados en el alumbrado exterior en el entorno del bulevar de El Ejido con un presupuesto de 177.107,70 €; y la reposición de los daños en el alumbrado exterior de San Agustín, con un presupuesto de 172.212,04 euros.

Otros puntos del orden del día

Entre el resto de los puntos del orden del día, entre los que figuran licencias urbanísticas, se ha dado el visto en la Junta de Gobierno Local la contratación de los servicios de asistencia técnica a los espacios culturales dependientes del área de Cultura, para el desarrollo de actividades escénicas, con un presupuesto de 72.479,00 euros.

De igual forma se ha dado el visto bueno a la adjudicación del contrato de servicios de 'Adecuación legal y aplicación técnica del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), mantenimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos y servicios de Delegado de Protección de Datos (DPD) establecidos por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD)'.