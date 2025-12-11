Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Una imagen de archivo de una zona que sufrió las lluvias torrenciales de la DANA en El Ejido. IDEAL

El Ejido aprueba inversiones por más de 700.000 euros por la DANA

Este montante económico irá para reparar daños en caminos, alumbrado público y señalización viaria a consecuencia de las lluvias torrenciales

J. Cortés

El Ejido

Jueves, 11 de diciembre 2025, 21:51

Comenta

La Junta de Gobierno Local celebrada este jueves en el Ayuntamiento de El Ejido aprobó diversos proyectos para la reparación de daños provocados por la ... DANA en caminos, vías, alumbrado público en los cementerios municipales y señalización viaria, con una inversión superior a 700.000 euros, financiados al 50% por la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

