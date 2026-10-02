El Ejido aprueba la incorporación de un nuevo vehículo para Protección Civil

La Junta de Gobierno Local del 24 de septiembre aprobó el suministro de un vehículo tipo furgoneta destinado al Servicio de Protección Civil de El ... Ejido. «La incorporación de este vehículo permitirá reforzar los medios materiales de este servicio y contribuir a mejorar su capacidad operativa en las actuaciones que desarrolla en el municipio».

Además, se dio luz verde a la contratación de los servicios de carga y descarga, sastrería e iluminación, destinados a respaldar la ejecución de los espectáculos escénicos integrados en la programación cultural y artística. Esta contratación cuenta con un presupuesto total de 112.189 euros, garantizando así los recursos técnicos y de apoyo necesarios para el correcto desarrollo de la agenda cultural del Ayuntamiento.

De igual modo, se dio el visto bueno a la licencia para impulsar el proyecto de ejecución de seis puntos de recarga para vehículos eléctricos en calle Pérgola, junto a los establecimientos Sprinter, Action y Jysk.

También se aprobó la adjudicación del Proyecto de vallado del Conjunto Megalítico Derramaderos de Ugíjar, por importe de 220.194 euros, y que permitirá reforzar la protección, conservación y puesta en valor de este enclave arqueológico situado en la zona norte del municipio, junto al cruce de la Carretera Iryda con la AL-3303.

La alcaldesa, Julia Ibáñez, subrayó que «seguimos trabajando en preservar y divulgar nuestro patrimonio histórico, artístico y arqueológico, impulsando la recuperación de espacios de gran valor y favoreciendo además futuras investigaciones arqueológicas y su promoción como recurso cultural y turístico».

La actuación responde a la necesidad de proteger los hallazgos arqueológicos localizados en este conjunto de tumbas megalíticas, donde se identificaron varias estructuras funerarias prehistóricas y un dolmen en notable estado de conservación, considerado el único conocido hasta el momento en esta zona de la provincia. A ello se suman, en las inmediaciones, restos estructurales vinculados a una posible área de fundición de época romana o anterior, que incrementan el interés histórico y científico del enclave.

El yacimiento está incluido en la Carta Arqueológica del PGOU de El Ejido y cuenta con grado de protección de Conservación Integral, debido a su especial interés patrimonial.