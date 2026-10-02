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El Ejido aprueba la incorporación de un nuevo vehículo para Protección Civil

Este vehículo contribuye a mejorar la capacidad operativa de Protección Civil El Ejido

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Un vehículo de Protección Civil El Ejido.

Javier Cortés

El Ejido

La Junta de Gobierno Local del 24 de septiembre aprobó el suministro de un vehículo tipo furgoneta destinado al Servicio de Protección Civil de El ... Ejido. «La incorporación de este vehículo permitirá reforzar los medios materiales de este servicio y contribuir a mejorar su capacidad operativa en las actuaciones que desarrolla en el municipio».

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