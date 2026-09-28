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El Ejido aprueba el contrato de suministro de carrozas para 2027 y 2028

Este acuerdo va para las carrozas de los Reyes Magos, San Marcos y San Isidro, entre otros

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Una Junta de Gobierno.

Javier Cortés

El Ejido

La Junta de Gobierno Local aprobó hace unos días el expediente de contratación del suministro de carrozas para la Cabalgata de Reyes Magos de 2027 ... y 2028, San Marcos, San Isidro y las fiestas de los núcleos con un presupuesto base de licitación de 116.160 euros. El contrato tendrá una duración desde su firma hasta el 15 de enero de 2028.

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