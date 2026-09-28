El Ejido aprueba el contrato de suministro de carrozas para 2027 y 2028

La Junta de Gobierno Local aprobó hace unos días el expediente de contratación del suministro de carrozas para la Cabalgata de Reyes Magos de 2027 ... y 2028, San Marcos, San Isidro y las fiestas de los núcleos con un presupuesto base de licitación de 116.160 euros. El contrato tendrá una duración desde su firma hasta el 15 de enero de 2028.

El Ayuntamiento desarrolla cada año una amplia programación festiva y cultural que incluye cabalgatas, desfiles, romerías y actos populares con una elevada participación ciudadana. Para el correcto desarrollo de estas celebraciones resulta necesario disponer de carrozas que reúnan las condiciones técnicas, estéticas y de seguridad adecuadas a las características de cada evento.

La contratación mediante alquiler permitirá disponer de carrozas renovadas, tematizadas y adaptadas a cada celebración, garantizando tanto la calidad de las actividades como la seguridad de participantes y público. Otro de los puntos aprobados fue la adjudicación del expediente de contratación del alquiler de carpas para las actividades culturales del municipio, con un presupuesto base de licitación de 192.148 euros.

El contrato se estructura en dos lotes: el primero, destinado a las actividades culturales y fiestas del municipio, con un importe de 114.708 euros, y el segundo, correspondiente a San Isidro y la Feria del Libro, por 77.440 euros.

A lo largo de 2027, el área de Cultura organiza o participa en numerosas actividades y celebraciones que requieren la instalación de carpas para garantizar el adecuado desarrollo de los actos y ofrecer las condiciones necesarias tanto a participantes como al público.

Entre las actividades contempladas se encuentran la Fiesta de San Antón de San Agustín, la Semana Santa de Balerma, las Fiestas de San Marcos, la Fiesta del 1 de Mayo de Las Norias de Daza, la Fiesta de las Cruces de Ejido Norte, las fiestas de Santa María Madre de Santa María del Águila, las fiestas de Nuestra Señora de Guadalupe de Matagorda, las fiestas de Nuestra Señora de la Paz de La Loma de la Mezquita, las fiestas de San Francisco y San Indalecio de Las Norias de Daza, las fiestas de Santiago Apóstol de Guardias Viejas, las fiestas de San Agustín, la Romería de Pampanico, las fiestas de San Rafael y la Fiesta de la Trilla de Santa María del Águila.

El segundo lote incluye la Feria del Libro, el Encuentro Asociativo y las Fiestas de San Isidro, entre otras actividades vinculadas a la programación cultural y festiva municipal.