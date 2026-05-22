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El Ejido aprueba el contrato de recogida de animales perdidos garantizando su bienestar

Se aprueba el suministro de cuatro dispositivos Taser con accesorios y cámaras asociadas para la Policía Local, por un valor de 200.000 euros

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La Junta de Gobierno se celebró el pasado jueves en el Ayuntamiento de El Ejido.
La Junta de Gobierno se celebró el pasado jueves en el Ayuntamiento de El Ejido. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

La Junta de Gobierno aprobó en su última sesión, entre otros puntos, el expediente de contratación para los Servicios de recogida, alojamiento y atención de ... animales abandonados, vagabundos y/o perdidos en el municipio, mediante un servicio operativo las 24 horas del día durante toda la semana, incluidos festivos, con una duración de cuatro años y un presupuesto anual de 262.089 euros.

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