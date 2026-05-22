El Ejido aprueba el contrato de recogida de animales perdidos garantizando su bienestar

La Junta de Gobierno aprobó en su última sesión, entre otros puntos, el expediente de contratación para los Servicios de recogida, alojamiento y atención de ... animales abandonados, vagabundos y/o perdidos en el municipio, mediante un servicio operativo las 24 horas del día durante toda la semana, incluidos festivos, con una duración de cuatro años y un presupuesto anual de 262.089 euros.

Contempla la prestación de un servicio de urgencias para la recogida y asistencia veterinaria, así como el alojamiento, custodia, alimentación, higiene y atención sanitaria integral de los animales acogidos, incluyendo tratamientos de desparasitación y cuidados veterinarios necesarios para asegurar su bienestar.

El contrato también incluye el impulso de campañas y acciones orientadas a fomentar la adopción de los animales recogidos, en colaboración con entidades de protección animal, con el fin de favorecer su bienestar y reducir la saturación del centro de protección animal.

Además, se prevé la colaboración con asociaciones y entidades dedicadas a la defensa y protección de los animales, así como en la detección e investigación de posibles casos de maltrato animal, garantizando e n todo momento el cumplimiento de la normativa vigente en materia de bienestar y protección animal.

La Junta de Gobierno también respaldó iniciativas educativas y culturales, aprobando el pago de la anualidad del Programa Universidad de Mayores, curso 2025/2026, en colaboración con la Universidad de Almería, y la adenda al convenio para la XII Feria del Ganado de El Ejido, con un gasto de 2.000 euros destinado al alquiler de 60 vallas ganaderas.

Por otra parte, se concede una subvención al Obispado de Almería para la Gran Celebración Diocesana del Sacramento de la Confirmación, que se celebró el pasado 24 de mayo en la Nave Municipal Ejidomar con una asistencia prevista de varios miles de personas, entre unos 500 confirmandos procedentes de distintas parroquias del municipio, además de familiares, padrinos, catequistas y voluntarios. El acto estuvo presidido por el Obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero.

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También se aprobó la licitación del Servicio de desbroce y alquiler de una desbrozadora con operario para la limpieza de cunetas en caminos rurales durante 2026-2027, con un presupuesto de 110.000 euros. En materia de seguridad, se aprobó el suministro de cuatro dispositivos Taser con accesorios y cámaras asociadas para la Policía Local, con un presupuesto de 20.000 euros, reforzando los recursos de defensa y protección de los agentes municipales.

La Junta de Gobierno aprobó un contrato temporal de seis meses para el apoyo puntual en la gestión de notificaciones administrativas y comunicaciones de los servicios de gestión tributaria y recaudación del Ayuntamiento, con una duración de seis meses y un valor estimado de casi 73.000 euros, que incluye tanto el franqueo postal como la distribución y práctica de notificaciones y comunicaciones.

Por último, se dio el visto bueno al expediente de contratación de los Servicios artísticos de bandas de música para acompañar los diferentes actos festivos y protocolarios del Ayuntamiento de El Ejido con un presupuesto de 68.400 euros.