El Ejido aprueba la contratación del alumbrado para Navidad y otras fiestas El presupuesto será superior a los 265.000 euros y también servirá para festivales que se desarrollan en El Ejido

J. C. El Ejido Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:19 Comenta Compartir

La Junta de Gobierno celebrada este jueves 18 de septiembre en el Ayuntamiento de El Ejido ha dado el visto bueno a diversos puntos de interés relacionados con los ámbitos de Hacienda y Contratación con la finalidad de avanzar en la gestión municipal y seguir fortaleciendo el crecimiento en el municipio.

Entre los puntos abordados ha figurado la aprobación de la contratación de la iluminación extraordinaria para que las principales calles, plazas y recintos de todos los núcleos del municipio luzcan sus mejores galas durante cada una de sus fiestas.

El contrato para el suministro e instalación, en régimen de alquiler, del alumbrado extraordinario contempla las fiestas de todos los núcleos, incluida la Navidad, festejos y festivales como El Ejido al Natural, Youth Fest y BLM Balerma. Un despliegue de luz y color al que se destinará un presupuesto de 266.496,45 euros.

Por otra parte, la Junta de Gobierno también ha aprobado el expediente de contratación para la adjudicación de las concesiones para la prestación de los servicios de cafetería-bar y peluquería en los Centros de Mayores de Tarambana, Pampanico, Venta Carmona, Balerma, Santo Domingo, Santa María del Águila, San Agustín, Loma de La Mezquita, Las Norias de Daza, Almerimar y Pampanico, por un período de 4 años.

Asimismo, el Gobierno local continúa avanzando en el proceso de mejora del Camino del Mancha, con el objetivo de configurar un adecuado trazado de la vía que le permita ganar en funcionalidad y seguridad.

Entre el resto de los puntos del orden día también ha destacado la contratación del suministro de un nuevo vehículo para el Servicio de Policía Local que sustituirá al actual, con un presupuesto base de licitación de 38.500 euros, así como la prórroga de los contratos para el suministro de reactivos, material y consumibles para el Centro Universitario Analítico Municipal (CUAM).

De igual forma, se ha dado el visto bueno al contrato de los servicios de adecuación legal y aplicación técnica del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), mantenimiento de la normativa vigente en materia de Protección de Datos y Servicios de Delegado de Protección de Datos (DPD), establecidos por el RGPD y LOPDGDD, con una dotación económica de 34.236.25 euros.