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El Ejido aprueba la contratación de alquiler de carpas por más de 190.000 euros

El contrato se estructura en dos lotes: el primero, destinado a las actividades culturales y fiestas del municipio, y el segundo, correspondiente a San Isidro y la Feria del Libro

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El Ejido aprueba la contratación de alquiler de carpas por más de 190.000 euros

Javier Cortés

El Ejido

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El Ejido aprobó hace unos días la adjudicación del expediente de contratación del alquiler de carpas para las ... actividades culturales del municipio, con un presupuesto base de licitación de 192.148 euros.

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