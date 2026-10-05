El Ejido aprueba la contratación de alquiler de carpas por más de 190.000 euros

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El Ejido aprobó hace unos días la adjudicación del expediente de contratación del alquiler de carpas para las ... actividades culturales del municipio, con un presupuesto base de licitación de 192.148 euros.

El contrato se estructura en dos lotes: el primero, destinado a las actividades culturales y fiestas del municipio, con un importe de 114.708 euros, y el segundo, correspondiente a San Isidro y la Feria del Libro, por 77.440 euros.

A lo largo de 2027, el área de Cultura organiza o participa en numerosas actividades y celebraciones que requieren la instalación de carpas para garantizar el adecuado desarrollo de los actos y ofrecer las condiciones necesarias tanto a participantes como al público.

Entre las actividades contempladas se encuentran la Fiesta de San Antón de San Agustín, la Semana Santa de Balerma, las Fiestas de San Marcos, la Fiesta del 1 de Mayo de Las Norias de Daza, la Fiesta de las Cruces de Ejido Norte, las fiestas de Santa María Madre de Santa María del Águila, las fiestas de Nuestra Señora de Guadalupe de Matagorda, las fiestas de Nuestra Señora de la Paz de La Loma de la Mezquita.

Además, también para las fiestas de San Francisco y San Indalecio de Las Norias de Daza, las fiestas de Santiago Apóstol de Guardias Viejas, las fiestas de San Agustín, la Romería de Pampanico, las fiestas de San Rafael y la Fiesta de la Trilla de Santa María del Águila.

El segundo lote incluye la Feria del Libro, el Encuentro Asociativo y las Fiestas de San Isidro.