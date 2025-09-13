El Ejido aprueba la adjudicación para la limpieza de parcelas municipales Igualmente se aprobó el suministro de servicios para la realización de actividades deportivas en el municipio

J. C. El Ejido Sábado, 13 de septiembre 2025, 23:19 Comenta Compartir

La Junta de Gobierno celebrada este jueves 11 de septiembre en el Ayuntamiento de El Ejido dio el visto bueno a puntos de interés relativos a el área de Hacienda y Contratación con la finalidad de avanzar en la gestión municipal y seguir favoreciendo el crecimiento en el municipio.

Dentro de las propuestas del día a las que se les dio el visto bueno, cabe destacar que se aprobó la adjudicación del contrato para promover los 'Servicios y trabajos necesarios para la limpieza de parcelas municipales, espacios públicos y en ejecuciones subsidiarias en suelo rústico en El Ejido'.

Igualmente se dio el 'ok' al suministro de servicios para la realización de actividades deportivas en el municipio y licencia de obras para un proyecto de construcción de viviendas unifamiliares con piscina, lo que refleja que la localidad de El Ejido sigue siendo un municipio dinámico en cuanto a desarrollo urbanístico y promoción, que busca satisfacer las necesidades de la población y responder a la demanda existente por parte de los vecinos.

Temas

El Ejido